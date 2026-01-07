1年半にわたった日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール（USS）の買収交渉は2025年6月、日鉄の会長兼最高経営責任者（CEO）橋本英二氏が完全子会社化という執念を実らせ決着した。

日鉄の会長兼CEO、橋本英二氏 ©文藝春秋

橋本氏が「これでいける」と確信した瞬間

私は24年から橋本氏への取材を重ねてきた。バイデン氏、トランプ氏という2人の大統領に反対されても強気を貫いてきた橋本氏が、「これでいける」と確信したと語る瞬間がある。買収承認の大統領令を出す2週間前の5月30日、トランプ氏がわざわざピッツバーグの製鉄所に赴いて開いた集会での演説だ。

直前まで買収に否定的だったトランプ氏が、“ディールは最終段階にある”と明かすと、数千の鉄鋼労働者たちは〈やったぜ！（We get it！！）〉と熱烈に歓迎。壇上に招かれた勤続20年のベテラン労働者も同じ言葉を口にした。職場存続の危機感から日鉄に期待したこと、早くからトランプ支持を表明する一方、買収に反対しないよう働きかけてきたのだという。

実は、このベテラン労働者は全米鉄鋼労組（USW）の支部幹部だ。日本ではUSWの強硬姿勢ばかりが報じられてきたが、こうした現場からの説得にしだいに同調者が増え、トランプ氏の背中を押したのだろう。彼ら米国の労働者こそ後述するように、26年の提携の成否を握る存在ではないか。

買収契約のポイントはざっくりいって2つある。1つは、総額141億ドル（約2兆円）で日鉄がUSSの全株を取得したこと。買収後の粗鋼生産量は5782万トン（24年度実績）と、世界3位に迫る規模になる。すでにブラジルやインドに拠点を確保している日鉄は世界一の宝武鋼鉄集団に伍する「粗鋼生産一億トン」実現に向け前進した。「あと10年で世界一に」と橋本氏は意気込む。

もう一つのポイントは…

もう一つは、両社と米政府が「国家安全保障協定」を締結したことだ。協定には28年までに日鉄が約110億ドル（約1兆6000億円）を投資することや、米政府に「黄金株」を付与することが盛り込まれた。日鉄はその後29年以降の投資案も発表し、積極姿勢を鮮明にする。ただ、黄金株は、米国内の工場閉鎖など重要な経営事項について拒否権を持つ特別な種類株だ。経営環境が悪化した場合、合理化の足枷となる可能性はある。

買収後の会見で橋本氏は「経営の自由度と採算性の2つが確保されている」と、そうした疑念を一蹴。地政学リスクなど、民間では統御できない要素が膨らむ潮流からして「政府が経済への関与を強めるのが今の流れ」とさえ言い切った。確かに中国への対抗を強める米国政府は、半導体大手インテルやレアアース採掘会社MPマテリアルズにも出資を決め、後者については高値の価格保証が契約に含まれている。日鉄が差し出した黄金株も、株主資本主義から国家主導型の資本主義へとシフトした新しい時代精神に沿うという説明には一理ある。

だが9月には、休止中の製鉄所を閉鎖するUSSの方針が米国政府の介入で阻止されていたことが判明した。小さな合理化一つさえ雇用増などの実績を先行させなければ前進できない現実の険しさはUSS経営陣の想定以上だったともいえそうで、米国政府と歩調をあわせた成長戦略は一筋縄ではいかないようだ。

この点を考える上で、トランプ氏と橋本氏、それぞれの狙いを押さえておく。

“鉄を売りたければここ（米国）にきて売れ”

橋本氏は私の取材に「米国が魅力的になったのはトランプが1期目の大統領になった2017年以降」と語ってきた。白人層を含めて日本と比べて出生率が高く、成長力を備えた内需がある上、EVや軍事など、日鉄が得意とする高付加価値鋼材の需要増が期待できる。しかも関税の壁を掲げ、“鉄を売りたければここ（米国）にきて売れ”と唱える指導者が再び現れた。USSの売却案件は、そこに浮上した好機だった。

買収後、日鉄は悲願だったGMやフォードとの初取引を実現するなど、早くも販路を拡大している。

一方、トランプ氏が描く製造業復活のイメージは、1920年代のものだろう。本土が第一次大戦の戦火を免れた米国では、フォードを筆頭に大量生産方式が確立し、USSは世界一の鉄鋼会社に成長。第2次大戦ではこの工業力が爆撃機や艦船など国力の源泉となった。

ただ、保護主義に頼った戦後は国際競争力を失い、冷戦終結以降は優れた学生ほど金融やITを志向し、製造業は選ばれなくなった。逆にいえば、そこに高張力鋼や電磁鋼板の分野で世界一の技術力を誇る日鉄が入り込む余地があった。

日鉄品質を米国で実現するという難題

とはいえ、提携の成否はまだ五分五分だ。「トヨタのレクサスのボディに提供する鋼板は、その表面に映った顔に歪みがあれば作り直し」というのが日鉄品質といわれる。このクラフトマンシップを注入するのは大変な難題で、「技術者同士で気の遠くなるような対話の積み重ねが必要になる」と、ある日鉄関係者は語る。

よい暮らしを渇望する新興国の若者ならまだしも、先進国の労働者に外来の精神性を体得する意欲をもってもらうのに、ナショナルフラッグの誇りを傷つければ続かない。米国にとって日本は技術を授けた相手でもあり、50人規模で送り出される日鉄の派遣部隊は、おそらく胃の痛くなるような作業に挑むことになる。

さらなるM＆Aは？

さらなるM&Aについて、橋本氏は「頭の中にはある」と発言し、その条件に、「需要が確実に伸び、かつ当社の技術力が生かせる高級鋼の需要があるところ」を挙げた（日経新聞7月8日付）。

欧州の鉄鋼大手なども買収先の候補に挙げられてきたが、EU市場は横ばいで自動車販売も伸び悩む。インドは国が粗鋼生産を倍増させる方針で追加投資もあり得る。足下に目を転じれば、過剰生産を続ける中国が日本への攻勢を強める可能性も指摘されている。地球儀を俯瞰するような鉄のゲームは、国際秩序と共振しながら、めまぐるしく変動している。

（広野 真嗣／ノンフィクション出版）