¡Ö°ì¸«À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡×´ÆÆÄ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¶õµ¤¡É¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÉÁ¤±¤ë¡×
¡¡2021Ç¯¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢21ºÐ¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÇË³Ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤µ¤ó¤Î¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÅßËþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£Æîº»ÎÉ¤µ¤ó±é¤¸¤ëËÑ½¨Èþ¤Ï¡¢SF¾®Àâ¤ò°¦¤·¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤éÝµ¶þ¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£Èà½÷¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¤ò½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó¤¬¡¢Ì¡²è¹¥¤¤ÇÆÇÀå²È¤Î´ä·¨¿¿»Ò¤òµÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤Ê3¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤Î¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÆü¡¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤À¡£µÓËÜ¤âÌ³¤á¤¿»ù»³Î´´ÆÆÄ¡¢Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¼Ô¤ÎÇÈÌÚÆ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤È±Ç²è¤Î´Ø·¸¤äËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê8Ëç¡Ë
Ëü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡¡(Ê¸éº½Õ½©)
¢¡¢¡¢¡
»ù»³¡¡1·î16Æü¤«¤é¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤Ë¤ÏÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¾®Àâ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¹¤°ËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯ÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ°ìÈÕ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ù»³¡¡´ûÂ¸¤ÎÉ½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿µÕ¿´¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦Íè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥ê¥·¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥·¥§¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤É½¸½¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹½À®¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÍðË½¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÊª¸ì¤Î¾ö¤ßÊý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ëáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¯»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë½øÇËµÞ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÇÛÊ¬¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÏºî¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ò21ºÐ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¡¡»ä¤âºÇ½é¤Ë¸¶ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï»ß¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â°ìÈÕ¤Ç°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¤ê¤»¤º¤Ë°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎËÑ½¨Èþ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤È¤«¡¢ÉÔËþ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢10Âå¤Îº¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¡¢¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¤ª¼Çµï¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â±Ç²è¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü²½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¾®Àâ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¤·¤«¤â¾®Àâ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¾å¤Î²ò¼á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤ÎÎÐ¿§¤Î¤Ä¤Ê¤®¡£¤³¤ì¤â¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¡¢¼ã¼Ô¤æ¤¨¤Î´¶¾ð¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ù»³¡¡¤Þ¤º¤Ï°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ù»³´ÆÆÄ¤ÈÆî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®Àâ¤ò±Ç²è¤Î¸¶ºî¤È¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ù»³¡¡ËÍ¤Ï³ä¤È¹½Â¤¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë²¿¤¬Íè¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ðº£²ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÑ¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ÇÊª¸ì¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÈþÎ®¹È¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤ÎÉ½¸½¤È±ÇÁü¤ÎÉ½¸½¤Ã¤Æº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¾®Àâ¤Î¶Ú¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇòÌ£¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¸¶ºî¤ò±ÇÁü¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¾å¤Ç²¿¤«É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¸¶ºî¤Ë¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¶ËÎÏ³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡¸¶ºî¤ò±Ç²è¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë²¿¤«¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ù»³¡¡°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¾®Àâ¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢²»³Ú¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤«¤é¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¢Ãê½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð±Ç²è¤Ç¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥ª¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦SFºîÉÊ¤Ë¤âÉÑ½Ð¤Î·³»öÍÑ¸ì¤À¤È¤«¡¢¡ß¡ß¤Î±£¸ì¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¡Ö¤¢¡¢º£¡¢»ä¤é¥°¥ê¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ±½ã¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬MTV¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤È¤¤ËÎÐ¤Î¤Ä¤Ê¤®¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æî¡¡»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¸¶ºî¤Î¥¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î2¿Í¡¢ÈþÎ®¹È¤È´ä·¨¤¬¤º¤Ã¤È¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¡È¾ï¤Ë¤à¤«¤Ä¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¡É¤ò¸¶ºî¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤È±Ç²è¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇÈÌÚ¡¡¾®Àâ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é±Ç²è¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®Àâ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»È¤¦¤ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¾®Àâ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈµÓËÜ¤È±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¾®Àâ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Àâ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÆâÌÌ¤òÄ¾ÀÜÊ¸¾Ï¤Ç¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸¶ºî¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ²²ÖÀá¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÈÌÚ¤µ¤ó¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¡£ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤Ê¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¤½¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÇÈÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖµÓ¿§¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÈáÁÔ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢¾Ð´é¤ÇÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÉÔ¹¬¤Ê´é¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¼Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ö¤é¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Î¼ã¼Ô¼«ÂÎ¡¢¤Þ¤¿¤Ïº£¤Î¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Æî¡¡»ä¤âÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ËÑ½¨Èþ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤â´Þ¤á¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ù»³¡¡Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¼ã¼Ô¤Î´¶¤¸¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
Æî¡¡¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤½¤ì¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ò²¿°ì¤Äµß¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£»þ¤Î¼ã¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë¸¶ºî¤È¤Ï180ÅÙ°ã¤¦µÓËÜ¤ò¤´Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¾å¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¨¤ëµÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÂæÉ÷¥¯¥é¥Ö¡Ù¤À¤È¤«¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÄ½Õ±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ë»÷¤¿Àª¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤³¤ó¤ÊÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ù»³¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÑ½¨Èþ¤¬²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÈþÎ®¹È¤ò¸«¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æî¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»ù»³¡¡¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê²è¤Ç¡¢¼êÁ°¤Ë±ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æî¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ü¥±¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ø´é¤Ë¥Ñ¥ó¤È¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢Æî¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡Ö¾Ð¤¦¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æî¡¡¤¢¤Î»£±Æ¤ÎÆü¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤¿¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬²èÌÌ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È½Ð¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡¤Þ¤À¥·¥Ê¥ê¥ª¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2024Ç¯1·î¤Ë°ì¿Í¤ÇÅì³¤Â¼¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Î½½»úÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â¶Ê¤¬¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÄ¾¿Ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÊª¸ìÅª¤Ê¼¨º¶¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âÅì³¤Â¼¤ÎÊý¡¹¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÍ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸åÈ¾¤Î³¤ÊÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤ÎÅì³¤Â¼¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡¤½¤¦¡¢Åì³¤Â¼¤Ç¤¹¡£
ÇÈÌÚ¡¡¸å¤í¤Ë¸¶È¯¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡¤¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÂðÇÛ¤òÍê¤à¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤¢¤ì¤¹¤´¤¤¹¥¤¤«¤â¡£
Æî¡¡»ä¤â¤¢¤½¤³¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡É÷¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÈ±¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞî±Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÑ¤âÈþÎ®¹È¤âºîÃæ¤ÇË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ä·¨¤ÎË¹»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Â¼¤Î¿Í¤¬Ë¹»Ò¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢´ä·¨¤ÎË¹»ÒÁª¼ê¸¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤ï¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÊý¤â´î¤ó¤ÇÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅì³¤Â¼¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ù»³´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏÊý¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ù»³¡¡¤³¤È¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÇÊ¸¾Ï¤À¤±¤òÆÉ¤à¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂ©¤ÎµÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤¹¤µ¤ó¤À¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅì³¤Â¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Æ»¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±Ø¤âåºÎï¡£¤À¤«¤éÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥¯¥ê¥·¥§¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åì³¤Â¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¤·¤â¤»¤º¡¢°ú¤¤â¤»¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤³¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤âÂçºå¤ÎÅÄ¼Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ìµ¿Í±Ø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¸«À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡£
ÇÈÌÚ¡¡º£²ó±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë5¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ²±¤è¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µ²±¤È¤ÏÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢±Ø¼Ë¤È¤«¡¢±Ø¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤È¤«¡¢³ä¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æî¤µ¤ó¤ÏÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æî¡¡»ä¤ÏÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÅìµþ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÄºÉ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÃÏ¸µ¤ò½Ð¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÅìµþ¤ÎÅÔ¿´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Â©¤ÎµÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡ÅÔ¿´¤Ë¤ÏÅÔ¿´¤Î¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Æî¡¡ÃÏ¸µ¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Ë½»¤ó¤À²È¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¡ÖÉô²°¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤«¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡£
»ù»³¡¡¤½¤ì¤ÏÆî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©
Æî¡¡°ã¤¦°ã¤¦¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤ÏÎî´¶¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óËÑ¤òºî¤ë¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Çö°Å¤¤Éô²°¤ÎÊÄºÉ´¶¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇÈÌÚ¡¡º£²ó¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃ±½ã¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡¤â¤¦ËèÆü»£¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤È¤«¹Í¤¨¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÆÍÁ³¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¡¡»ä¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î±Ç²è¤òÀäÂÐ¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÑ¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡Æî¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¡¢ËÍ¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÑ¤È¤·¤Æ°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ë¸ÕºÁ¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢µÓ¤ò¤«¤Ã¤È³«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Æî¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ËËÑ¤¬1¿Í¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï3ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤ÆÄÉ²Ã¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ù»³¡¡¤½¤ÎÀá¤ÏÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½½»úÏ©¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿Ìë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¤¢¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀÆÆ£¤µ¤ó¤È¾ÈÌÀ¤Îº´Çì·¯¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½ªÈ×¡¢3¿Í¤¬Åìµþ¤«¤éÅì³¤Â¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥é¥¹¥È¤Î´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¡¢¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡£¥®¥¯¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥é¥Ã¥×¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÑ½¨Èþ¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾å¼ê¤¤¤«²¼¼ê¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤«¤Ä±Ç²è¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤Ç¤â¡¢ËÑ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤ï¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÑ¡¢ÈþÎ®¹È¡¢´ä·¨¤Î3¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯å«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ÎÆü¡¹¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âÈà½÷¤é¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¤¤ï¤æ¤ë¿ÆÍ§¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈËÑ¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²»³Ú¤ÎÁñ»Òit¤µ¤ó¤ËÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ó¡¼¥È¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î3ÆüÁ°¤ËÆî¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Æî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¿¿´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ê¾Ð¡ËÀµÄ¾¤¢¤Î¤È¤¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Æî¡¡»ä¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤¬Áá¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÅµÎÏ¤¬Äã¤¯¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤½¤â¤½¤â¶ì¼ê¤Ç¡£¤À¤«¤é3ÆüÁ°¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤¨¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£°ÜÆ°Ãæ¤â¤º¤Ã¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎÄÉ²Ã¼«ÂÎ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â4ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù
2026Ç¯ 1·î16Æü¸ø³«
½Ð±é¡§Æîº»ÎÉ¡¡½Ð¸ý²Æ´õ ¡¡
¡¡¡¡¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¡¡±©Â¼¿ÎÀ® ¡¡¹õºêßêÂå ¡¿ ¶â»ÒÂçÃÏ
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§»ù»³Î´
©2026¡ÖËü»ö²÷Ä´¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ò¡ÖÁ´¿È¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÎä¤ä´À¤ò¡Ä¡×¡È°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡É¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ï¡©¡¡ÂÀºË¼£¤äÆó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Þ¤Ç¤ò¡¢Æîº»ÎÉ¤¬¸ì¤ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê»ù»³ Î´,Æî º»ÎÉ,ÇÈÌÚ Æ¼¡Ë