¡¡2021Ç¯¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢21ºÐ¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÇË³Ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤µ¤ó¤Î¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÅßËþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£Æîº»ÎÉ¤µ¤ó±é¤¸¤ëËÑ½¨Èþ¤Ï¡¢SF¾®Àâ¤ò°¦¤·¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌ¡²è¥ª¥¿¥¯¤Î´ä·¨¿¿»Ò¤ÈËÑ¤Î3¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Âºß¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤âÌ³¤á¤¿»ù»³Î´´ÆÆÄ¡¢Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¤ÎÇÈÌÚÆ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Ëü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡¡(Ê¸éº½Õ½©)
¢¡¢¡¢¡
»ù»³¡¡ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¾®Àâ¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸¾Ï¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âËÑ½¨Èþ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤«¤é¥é¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ²áÅÙ¤Ë²¼¼ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£¤½¤Î±öÇß¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÊª¤Ã¤Ý¤µ¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎËÑ¤Î¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ÏºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Æî¤µ¤ó¤â¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤é¤·¤¿¤È»Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æî¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎPecori¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï»äÀ¸³è¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Îä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏÁ´¿È¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡ËÜÊª¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤ÇÁñ»Òit¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
Æî¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢À¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ï¡¼¡¢¤Þ¤¸¤«¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤½¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²»³Ú¡¢¾®Àâ¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤½¤ì¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ù»³¡¡ËÍ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇ¯Âå¤À¤È¼«¼ç±Ç²è³¦·¨¤ÇÃ¯¤·¤âÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬1999Ç¯¤Ç¡¢ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë1999Ç¯¤Ë´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ªËö»×ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×¤Ï¤â¤¦¤¹¤°À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤½¤Î¡È½ª¤ï¤ê¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤¬ÉõÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Î12·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÈÌÚ¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍÌ¾¤Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸Åö»þ¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è°Ê³°¤À¤È¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»ù»³¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àâ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²»³Ú¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï½Ð¿È¤¬Âçºå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥Ë¥á¤À¤¤¤¹¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÕµÙ¤ß¤È¤«¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦µ¤Á°¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¡£¡Ø¥È¥Ã¥×¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø²¦Î©±§Ãè·³¡¡¥ª¥Í¥¢¥ß¥¹¤ÎÍã¡Ù¤È¤«¡Ø¥á¥¬¥¾¡¼¥ó23¡Ù¤Ê¤ó¤«¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ãÎ®¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇÁ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ì¡²è¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë´ä·¨¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â±Ç²èÈÇ¤Î¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù1¡¢2¤Ï»ê¹â¤Ç¤¹¤Í¡£2¤Ê¤ó¤«ºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£
Æî¡¡»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤ó¤Î¡ØÅà¤ê¤Î¤¯¤¸¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÂÀºË¼£¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶µ¼¼¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø½÷À¸ÅÌ¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤âÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÆó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¬¥ÁÎø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥ª¥¿¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÈþÎ®¹È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ù»³¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ºî¤Ç¤ÏËÑ½¨Èþ¤Ë°ìÈÖ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Æî¡¡¤Ï¤¤¡¢ËÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤Î¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä¸ÉÆÈ¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅª³Î¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¢Êª¸ì¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂÀºË¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ï¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ë¥á¤â±Ç²è¤â´Þ¤á¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¶¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë²¶¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡£ËÍ¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤À¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì¡²è¤â²¬ºêµþ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤È¤«¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÏÃÎ¤é¤ó¤À¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤ò°ì¿Í¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢±Ù¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ºî²È¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²áµîºî¤ò¼«¼çÅª¤ËÄ´¤Ù¤ÆÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ù»³¡¡²¿¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÇÈÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤ò½ñ¤¯¤È¤¤ËÀÄ½Õ¤â¤Î¤ÈÈÈºá¤â¤Î¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÇÈÌÚ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¢¤ê¤¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¾®Àâ¤Ê¤ê±Ç²è¤Ê¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï±þÊç¤·¤¿¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤¬Ä¾¶á¤Ç¤Ï»þÂå¾®Àâ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿µÕ¤Î¸½Âå¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ù»³¡¡ÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤â¾®Àâ¤â¤«¤Ê¤êÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸¶ºî¤ÇÈþÎ®¹È¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÖÉºÇò¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇÈÌÚ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ù»³¡¡¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¡¢ÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¼ã¼Ô¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²û¸Å¼ñÌ£Åª¤ËÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ºá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÇÈÌÚ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¼¥íÇ¯Âå¤«¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬»¨Â¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£21ºÐ¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÄ½Õ±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â²û¸Å¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÈºáÉä¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö±üÅÄÌ±À¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥µ¥¶¥óÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ö¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤¹¡×¤È¡£¤À¤«¤éÍ×¤ÏÀÎ¤Û¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¾Ã¤¨µî¤é¤Ê¤¤Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»þÂå¤À¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æî¤µ¤ó¤Ï·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æî¡¡¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜ¤âÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
»ù»³¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¸À¤¨¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤ÎÊÄºÉ´¶¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊÄºÉ´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¡¢¤È¤¢¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤òÂÇÇË¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã¡¢¤È¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢»×½Õ´ü¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢Âç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤³°Ê³°¤Î¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂ©¤ÎµÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢Æü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç»ä¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤½¤ì¤¬µß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÈÌÚ¡¡ËÍ¤âÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢±ü¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬°ìºÝ¤¢¤ë±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù
2026Ç¯ 1·î16Æü¸ø³«
½Ð±é¡§Æîº»ÎÉ¡¡½Ð¸ý²Æ´õ ¡¡
¡¡¡¡¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¡¡±©Â¼¿ÎÀ® ¡¡¹õºêßêÂå ¡¿ ¶â»ÒÂçÃÏ
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§»ù»³Î´
©2026¡ÖËü»ö²÷Ä´¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê»ù»³ Î´,Æî º»ÎÉ,ÇÈÌÚ Æ¼¡Ë