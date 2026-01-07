ASUSは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」から、CES 2026のバーチャルローンチイベントで次世代ゲーミングに向けた新製品群を発表した。

Wi-Fi 8コンセプトルーター「ROG NeoCore」や、240HzマイクロOLEDを採用したARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」、ROGとHIFIMANが共同開発したヘッドセット「ROG Kithara」、75％レイアウトのキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」などを紹介している。

ROG NeoCore

「ROG NeoCore」はWi-Fi 8コンセプトのルーターとして披露された。

ASUSはWi-Fi 8の実使用環境を想定したスループットテストも実施し、理論上のデータ速度に変更はない一方、スループットが向上したとしている。

Wi-Fi 7比で、中距離スループットは最大2倍、IoTカバレッジは2倍、P99レイテンシーは最大6分の1になるとしている。Wi-Fi 8の初のホームルーターは2026年にグローバルで登場予定としている。

ROG XREAL R1

ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」は、240HzのマイクロOLEDディスプレイを採用し、解像度はFHD 1920×1080。

ROG Control Dockを介してHDMIやDisplayPort接続に対応し、PCやコンソールとの互換性を確保するとしている。

ROG AllyとはUSB-Cケーブル1本で接続でき、57度の視野角で4メートル先に171インチ相当の仮想スクリーンを投影するという。レンズの明るさを調整するエレクトロクロミック技術や、Boseによるサウンドが特徴。

ヘッドセット「ROG Kithara」は、ハイエンドオーディオブランドHIFIMANと共同開発したモデルとして紹介された。オープンバック設計とHIFIMAN製の100mm平面磁界ドライバーを採用し、フルバンドMEMSブームマイクを備える。

交換可能なプラグ付きバランスヘッドホンケーブルとUSB-Cアダプターを同梱し、幅広いデバイスとの互換性も掲げている。

ROG Falchion Ace 75 HE

キーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」は、75％レイアウトを採用し、ROG HFX V2マグネティックスイッチとROGホールセンサーを搭載する。

感度調整ホイール、多機能ボタン、インタラクティブタッチパネル、Rapid Triggerトグルを装備し、ポーリングレートは8000Hzとしている。キャリーケースも同梱し、日本国内では2月頃に発売予定。