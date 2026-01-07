新年最初の「チームミーティング」で嫌われるリーダーの“発言”・ワースト1
年始の目標設定で、メンバーのやる気が削がれる瞬間
新年最初のチーム会議、メンバーそれぞれが1年の目標を宣言することも多いのではないでしょうか。
前向きな空気のなかで、メンバー一人ひとりが「今年はこんなことに挑戦したい」「こんな体験をしてみたい」と語り始める。
本来なら、ワクワクする時間のはずです。
ところが、この場面で多くのリーダーがやってしまいがちな失敗があります。
それが、「結果」を求めてしまうことです。
たとえば、メンバーがこう言ったとします。
「今年は、社外の人と関わる経験を増やしたいです」
「新しい分野を学ぶ体験をしてみたいと思っています」
その瞬間、リーダーがこう問い詰めてしまう。
「それ、どうやって会社の成果につなげるの？」
「チームや組織に、どんなメリットがあるの？」
一見すると、正論です。
でも、この問いかけによって、何が起きるでしょうか。
「目標」が、ただの「課題」に変わる
メンバーは次第に、こう考えるようになります。
「個人的な関心や体験を話しても意味がない」
「結局、組織目標を分解したものを言えばいいんだな」
そして最終的に出来上がるのは、組織の目標を細かく切り分けただけの「課題」のような目標です。
そこには自分で選んだ感覚も、挑戦してみたい気持ちも、成長への実感もほとんど残りません。
自ら立てたはずの目標が、
「管理されるための約束」
「評価のためのチェック項目」
になってしまうのです。
『チームプレーの天才』という本は、こうした姿勢に異議を唱えています。
体験で得た学びや気づきをすぐに活かそう（または活かさせよう）と躍起にならない、焦らない。
――『チームプレーの天才』（208ページ）より
新しい体験や挑戦を、最初から“結果の出るもの”に限定してしまうと、メンバーやチームのモチベーションは一気に色褪せます。
結果を求めるから、「挑戦」しなくなる
同書はさらに、こんな警鐘も鳴らしています。
「体験からは必ず学びを得て、すぐに活かさなければならない」とする同調圧力的な空気は、メンバーが新たな体験を試す際の心のハードルを上げることがあります。
――『チームプレーの天才』（209ページ）より
目標を設定する際に、
「それ、いつ成果につながるの？」
「どうやって活かすつもり？」
と詰めてしまうと、メンバーはこう考えます。
「それなら、確実に達成できる目標にしよう」
「成果につながる目標にしよう」
これでは、達成したいというモチベーションも、新たなことに挑戦する気持ちも湧きませんよね。
目標とは本来、自分の未来の可能性を広げてくれるものであり、その一歩を踏み出す気持ちを支えてくれるものです。
達成したいと思えない目標に意味はありません。
だからこそリーダーは、「組織にとって喜ばしい結果」につながることを前提とした目標設定をメンバーに迫ってはいけません。
体験の「意味」を、焦って求めない
むしろ、こうした姿勢が求められます。
体験に即効性を求めない姿勢、すなわちネガティブ・ケイパビリティをもって、じっくり体験の意味を見いだしていきましょう。
――『チームプレーの天才』（209ページ）より
意味づけや成果への変換は、あとからでいいのです。
この1年、何か新しい経験を積んだり、挑戦をしたり。
その「変化」には、必ず意味があります。
変化できること自体が重要なのであって、「それによって何が得られたか」「どのように成長ができたか」といった意味は、あとから見出せばいいのです。
それに、新しい経験の成果が、すぐに現れるともかぎりません。
もしかしたら数年後、数十年後に、その経験が実を結ぶかもしれません。
どんな結果になるかわからないけど、絶対に達成したい。
そんな目標設定こそが、人に喜ばしい変化と成長をもたらし、最終的に結果へとつながるのです。
これを促せる人が、チームで大きな結果を出せる「チームプレーの天才」なのです。
