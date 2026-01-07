『新年最初の「チームミーティング」で嫌われるリーダーの“発言”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

年始の目標設定で、メンバーのやる気が削がれる瞬間

新年最初のチーム会議、メンバーそれぞれが1年の目標を宣言することも多いのではないでしょうか。

前向きな空気のなかで、メンバー一人ひとりが「今年はこんなことに挑戦したい」「こんな体験をしてみたい」と語り始める。

本来なら、ワクワクする時間のはずです。

ところが、この場面で多くのリーダーがやってしまいがちな失敗があります。

それが、「結果」を求めてしまうことです。

たとえば、メンバーがこう言ったとします。

「今年は、社外の人と関わる経験を増やしたいです」

「新しい分野を学ぶ体験をしてみたいと思っています」

その瞬間、リーダーがこう問い詰めてしまう。

「それ、どうやって会社の成果につなげるの？」

「チームや組織に、どんなメリットがあるの？」

一見すると、正論です。

でも、この問いかけによって、何が起きるでしょうか。

「目標」が、ただの「課題」に変わる

メンバーは次第に、こう考えるようになります。

「個人的な関心や体験を話しても意味がない」

「結局、組織目標を分解したものを言えばいいんだな」

そして最終的に出来上がるのは、組織の目標を細かく切り分けただけの「課題」のような目標です。

そこには自分で選んだ感覚も、挑戦してみたい気持ちも、成長への実感もほとんど残りません。

自ら立てたはずの目標が、

「管理されるための約束」

「評価のためのチェック項目」

になってしまうのです。

『チームプレーの天才』という本は、こうした姿勢に異議を唱えています。

体験で得た学びや気づきをすぐに活かそう（または活かさせよう）と躍起にならない、焦らない。

――『チームプレーの天才』（208ページ）より

新しい体験や挑戦を、最初から“結果の出るもの”に限定してしまうと、メンバーやチームのモチベーションは一気に色褪せます。

結果を求めるから、「挑戦」しなくなる

同書はさらに、こんな警鐘も鳴らしています。

「体験からは必ず学びを得て、すぐに活かさなければならない」とする同調圧力的な空気は、メンバーが新たな体験を試す際の心のハードルを上げることがあります。

――『チームプレーの天才』（209ページ）より

目標を設定する際に、

「それ、いつ成果につながるの？」

「どうやって活かすつもり？」

と詰めてしまうと、メンバーはこう考えます。

「それなら、確実に達成できる目標にしよう」

「成果につながる目標にしよう」

これでは、達成したいというモチベーションも、新たなことに挑戦する気持ちも湧きませんよね。

目標とは本来、自分の未来の可能性を広げてくれるものであり、その一歩を踏み出す気持ちを支えてくれるものです。

達成したいと思えない目標に意味はありません。

だからこそリーダーは、「組織にとって喜ばしい結果」につながることを前提とした目標設定をメンバーに迫ってはいけません。

体験の「意味」を、焦って求めない

むしろ、こうした姿勢が求められます。

体験に即効性を求めない姿勢、すなわちネガティブ・ケイパビリティをもって、じっくり体験の意味を見いだしていきましょう。

――『チームプレーの天才』（209ページ）より

意味づけや成果への変換は、あとからでいいのです。

この1年、何か新しい経験を積んだり、挑戦をしたり。

その「変化」には、必ず意味があります。

変化できること自体が重要なのであって、「それによって何が得られたか」「どのように成長ができたか」といった意味は、あとから見出せばいいのです。

それに、新しい経験の成果が、すぐに現れるともかぎりません。

もしかしたら数年後、数十年後に、その経験が実を結ぶかもしれません。

どんな結果になるかわからないけど、絶対に達成したい。

そんな目標設定こそが、人に喜ばしい変化と成長をもたらし、最終的に結果へとつながるのです。

これを促せる人が、チームで大きな結果を出せる「チームプレーの天才」なのです。