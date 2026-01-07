越年FA組　未だ去就が定まらない3選手の「決着の行方」…ノーヒットノーラン右腕、最多安打男も

東浜は25年シーズンも先発として勝ち星をマークしている（C）産経新聞社

年が明け、各チームは新入団選手の入寮や新人合同自主トレ、2月のキャンプインに向けてのスタッフ会議など球界のスケジュールは進んでいく。

そんな中、オフにFA宣言、去就が決まらないまま越年した3人の選手にも、水面下でひそかに注目が集まっている。

ソフトバンクからFA宣言した東浜巨は2017年に16勝をあげて、最多勝に輝き、22年5月11日の西武戦（みずほペイペイドーム）でノーヒットノーランも達成と輝かしいキャリアを築いてきた。一方でチームでは若手台頭の波もあり、25年シーズンは1軍ではわずか7登板（内、先発6試合）、4勝2敗、防御率2.51。ファームでは13登板、7勝3敗、防御率1.85。

登板機会を求めてFA宣言、1軍でも勝ち星をあげるなど、まだ右腕の力を求める球団もありそうだが、推定年俸1億5000万円と、補償の必要なBランクなことも補強のハードルを高くしているか。

また楽天からFA宣言した辰己涼介も去就が決まってない1人。24年シーズンは全143試合に出場、打率.294、7本塁打、58打点、20盗塁。158安打を放ち、最多安打と初の打撃タイトルを獲得、卓越した守備力も知られるスラッガーだ。