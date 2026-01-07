ÊÊ¤ÃÌÓ¤Î1ºÐÌ¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¯¤ë¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡¡¢ª¤½¤Î¸å¤ÎÈ¯¸À¤Ë1.2Ëü¿Í¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê
1ºÐÌ¼¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û16.8ËüÉ½¼¨¡¢1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡×
¡Ö¼ª¤Î¾å¤¬¤¯¤ë¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×
Ì¼¤Î¤¯¤»¤ÃÌÓ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡£Èà½÷¤Î"¼¡¤Î¸ÀÍÕ"¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¯¤ë¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢A¤Á¤ã¤ó¡Ê@185_xoxo_¡Ë¤µ¤ó¤Î1ºÐ3¤«·î¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£
Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¼ª¤Î²£¤Ç¤¯¤ë¤ó¤ÈÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿ÅÙÄ¾¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹A¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡½¡½¡£
¡ÖÅ·»È¤Î±©¤ÏÇØÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¤¨¡×
¡½¡½Å·»È¤Î±©¡ª¡©
¤³¤ÎÌ¾¸À¤ËA¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖŽ±ŽØŽ¶ŽÞŽÄŽºŽÞŽ»ŽÞŽÏŽ½¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤íÊÖ¤·¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¯¤ë¤ó¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä
A¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢1Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬»¦Åþ¡£¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖåºÎï¤ÊÅ·»È¤Î±©¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¡¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×
¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÉ½¸½¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡£Ì¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤é²Ä°¦¤¤¤ï¤Í¤¨¡¢1ºÐ¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ë
¼Â¤Ï¤³¤Î"¼ª²£¤Î¤¯¤ë¤ó"¤Ï¡¢Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À°¤ï¤Ê¤¯¤Æ......¡£
¤½¤ì¤ò¡ØÅ·»È¤Î±©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï±©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¡ÊA¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ë
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
ÇØÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È±¤ËÀ¸¤¨¤¿Å·»È¤Î±©¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤«¤Ä¤¤Ê¤Ä¤ß¡Ë