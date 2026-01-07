大峯山の女人結界門の前で手を合わせる女性信者。これより先は女性は立ち入れない（写真：時事）

ジェンダー平等が社会の常識となり、「性別を理由に排除すること」への視線はかつてなく厳しくなった。だが日本には今も、女人禁制を守り続ける聖域や祭礼がある。背景の一つが女性に対する厳しい制約を課してきた仏教の存在だ。日本における女人禁制に仏教がどのような影響を及ぼしてきたのか、そして解禁に向けた動きはどう進んできたのか。

あの富士山も「女人禁制」だった--立山、白山…なぜ霊山は女性を拒絶したのか

国際社会から「女性蔑視」とみなされることを恐れた

女人禁制が撤廃されたのは、明治維新時の神仏分離令発布後のことである。1872（明治5）年3月、女人結界の解禁の太政官布告が出された。

《神社仏閣ノ地ニテ女人結界ノ場所有之候処、自今被廃止候条、登山参詣等可為勝手事》

［神社仏閣の境内地に設定されている女人結界は、これをもって廃止する。女性の登山や参詣は自由にしてよい］

女人禁制が撤廃された背景には、鎖国が終わり、お雇い外国人らが日本に入ってきたことが大きい。明治政府は、各地で続けられていた女人禁制が国際社会から「女性蔑視」とみなされることを恐れたのである。

この布告を受けて、原則的には女人禁制が廃止された。女性の山岳参詣・登拝は解禁へ向かった。もっとも、この太政官布告の日を境にして、全面的に解禁になったわけではなかった。霊山を守る宗教共同体（講社）や祭祀主宰者によっては、女人解禁に抵抗を示し、女人禁制を存続させるケースも少なくなかった。

講社の対応としては「全面解禁」「部分的解禁」「通年禁制」の3つに収斂されていった。それでも、明治末期には多くの女人禁制が「全面解禁」されていった。

だが、布告を経ても、現在まで通年禁制が敷かれている場所がある。大峯山（奈良県吉野郡）系にある山上ヶ岳である。

4つの登山口に引かれた女人結界

大峯山は修験道の祖である役小角（えんのおづぬ）が開いたとされる修験道の聖地である。吉野から熊野に至るおよそ170キロメートルは「大峯奥駈（おくがけ）道」として知られ、山伏による荒行の場であった。大峯山は、断崖絶壁を含む難所続きで、古くから千日回峰行の舞台としても知られている。

この険しさゆえに、女性が立ち入ることの危険性も女人禁制の理由の一つになったと考えられる。

大峯山寺がある山上ヶ岳（後方）を目指す山伏ら。2019年撮影（写真：共同通信社）

明治政府は1872（明治5）年、女人結界解禁の太政官布告と時を同じくして、修験道を廃止する。そして天台宗・真言宗などに統合した。金峯山（きんぷせん）寺は廃寺処分となり、修験者（山伏）は廃業を迫られた。これは、修験道は神仏習合色が極めて強い宗教であり、当時の神仏分離政策にそぐわないとみなされたからだ。

修験道の再興の動きが出るのは明治末期になってからである。

先述の布告を受け、大峯山を管理する地元講社が話し合い、女性の入山が検討された。多くの講社は女人解禁に転じたが、山上ヶ岳の西にある洞川（どろかわ）の講社が猛反対をし、山上ヶ岳は女人禁制が維持された。

この山上ヶ岳の尾根、そして山頂にある大峯山寺へとつながる4つの登山口に、女人結界が引かれている。洞川では1970（昭和45）年に、それまでの大峯山登山口であった母公堂で引かれていた女人結界が、バス道の整備により奥地に移された。そうしないと、母公堂で女性のバスガイドを下ろさなくてはならないことなどが理由である。

女人禁制撤廃求める「強行登山」グループをどう説得したか

同じ大峯山系でも稲村ヶ岳などの一部では女性も入山可能となり、「女人大峯」と呼ばれている。

山上ヶ岳における女性の全面禁制維持は、その後、しばしば「強行登山」のトラブルを生じさせた。1946（昭和21）年7月、近畿登山協会の創設者らを含む団体が、女人禁制の撤廃を求めて女性を含む約30名で登山を試みた。進駐軍に所属するアメリカ人女性たちと通訳が参加し、

「自分が登ることが日本人女性の地位向上につながる」

と主張し、強行突破を図った。そこで地元講社のメンバーが、

「女人禁制は、女性差別でも女性蔑視でもない。アメリカにも修道院があるように、大峯山は男性だけの修行の場だ。あなたが登山を強行したら、信者の暴動を招き、結果的には日本の女性は不幸になる」

と説得した。一行は納得して山を下りたという。

また1999（平成11）年、性差別反対を訴える女性グループが結界門を越えて登山を強行した。大峯山側は「信仰者の心を踏みにじる遺憾な行為」と非難し、女人禁制の堅持を改めて表明している。

現在、かつての女人結界の場であった母公堂の脇に、「登山者へお願い」と書かれた大きな看板が立てられている。そこには、こう記されている。

《当山は女人結界を持つ聖地としての姿を守り伝えております。この女人結界は決して、私たち修行者のみによって形作られたものではありません。この霊山を仰ぎ見ながら、ここに心の拠りどころを見出した無数の先人たちが、壱千年あまりの時をかけて、宗教的伝統としてつくり上げてきたものであります。また、結界維持については、信徒や地元の人々と共に信仰を守り伝えてきた女性たちによっても伝承されてきました。

私どもは、今日においても、山上ヶ岳の女人結界を男女問わず修験道で修行し、信仰する者の信仰心としての戒律上の結界と捉え、あくまでも信仰者の立場をもって議論を加えつつ、かつ結界を護持いたしております。

登山の皆様には、この一千参百年の歴史を持つ当山の宿仰に深いご理解をいただき、信仰者の声を尊重いただいて、女人結界の維持にご協力を賜りますようお願いいたします》

祇園祭にも残る女人禁制

女人禁制が全面的に継続されている聖域は、ほかにもある。山ではないが、沖ノ島（福岡県）は、宗像大社三宮の一つである沖津宮が祀られている離島だ。しかし、島全域が禁足地として扱われ、輪番制の神職一人のみが立ち入れることになっている。特に女性の上陸は固く禁止されている。

また、各地の祭祀においては女人禁制がかなり残っている。

日本三大祭、京都の祇園祭における女人禁制は江戸時代から始まったとされている。祇園祭の巡行では、女性が山鉾に上ったり、曳き手になることなどが禁止されており、特に、巡行の先頭をいく長刀鉾では厳格な女人禁制が敷かれている。

「神の使い」である稚児は男児に限られるだけではなく、祭りの期間中は母親とも接することができない。稚児の世話は、父親が実施するという徹底ぶりである。

また、和歌山県の神倉神社「御燈祭（おとうまつり）」では、祭りの期間中は男たちは女性と言葉を交わすことも禁じられている。香川県の女木島「住吉神社大祭」は、神輿の担ぎ手は血縁男性に限られ、観客についても女人禁制を貫いている。

「女性は土俵から降りてください」

よく知られた女人禁制の例では、女性が大相撲の土俵に上がることの禁止がある。大相撲は江戸時代、「勧進相撲」として寺院境内で行われるようになり、宗教性を帯びていく。土俵は神仏習合した神聖なる祭祀の場として、次第に女人禁制が定着していったとされる。

大相撲の女人禁制は現代社会において、しばしば軋轢を生んできた。表彰式などにおいて、女性の政治家が表彰役に任じられても、土俵下から賞状を手渡す対応が取られてきた。

2018（平成30）年4月には、京都府舞鶴市で行われた大相撲春巡業で、男性市長が土俵の上で挨拶していた際に、くも膜下出血で倒れた。この際、観客席から複数の女性看護師が心肺蘇生を行うために土俵に上がったところ、日本相撲協会は場内アナウンスで、

「女性は土俵から降りてください」

と呼びかける徹底ぶりであった。

