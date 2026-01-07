事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が6日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されている、栃木県内の高校とみられる学校のトイレ内での「暴行動画」について、私見をつづった。

SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「暴行」動画が、栃木県内の高校名とともに一部Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒りの声などが沸き起こる事態になっている。

猪狩は、この件を報じた一部メディアの記事を添付。「今回の動画を見ましたが、いじめなんて生易しいものではなく傷害事件です」と切り出した。さらに「そしてまたSNSが被害者救済の最適解になってしまいました。SNSが正義だとは思いませんが、正義が迅速に執行されないのであれば、被害者はSNSの即効性に頼らざるを得ません。被害者が救われにくい現状はSNSでの私刑が加速していく一方です」と述べた。

この動画とみられる件では、栃木県警が5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにしている。動画に映っていた同県内の高校に通う攻撃側の生徒からすでに事情を聴くなどしているという。また6日には栃木県の福田富一県知事が新春記者会見で、この動画について「絶句しました。卑怯者、弱いものいじめはやめろとまず思いました」などと言及。教育長に近く記者発表すべきと指示をしたなどとも語る事態に発展している。