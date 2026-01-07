【小出 フィッシャー 美奈】トランプ政権、ベネズエラ侵攻の「意外な狙い」…ウラで加速するポピュリスト政権の「矛盾」と「迷走リスク」

三が日早々、トランプ政権が南米ベネズエラに軍事侵攻し、マドゥロ大統領夫妻を拘束、ニューヨークに移送した。「石油利権の回復」が目的と説明されたが、当のオイルメジャーは困惑している。真の狙いはいったい何か。

『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、今回の侵攻の「キーパーソン」や、支持率低下に苦しむトランプ政権の構造的な矛盾を明らかにする。

トランプ政権のベネズエラ軍事介入、真の目的は？

三が日早々、トランプ政権の「アメリカ・ファースト」が暴走した。

米軍特殊部隊が、南米ベネズエラへの軍事侵攻でマドゥロ大統領夫妻を拘束。マドゥロ氏らは戦艦「イオ―・ジマ」で移送され、麻薬密輸などの罪でニューヨークの連邦裁判所で裁かれることになった。

マドゥロ独裁政権を擁護するつもりはない。「左のポピュリズム」で経済・社会が破綻したベネズエラについては以前の解説記事で取り上げたが（参考記事：ベネズエラを事実上のデフォルトに追い込んだ「ポピュリズム」の恐怖）、国家が機能していないことは、国民の4分の1に相当する800万人もの人々が海外に逃避した数字（国連難民高等弁務官事務所）からも明白だ。南米の近隣諸国やマイアミなどに逃げ出した多くのベネズエラ人は、涙を流してこの事態を歓迎している。

とは言え、自国の安全保障が脅かされたわけでもないのに、他国の主権や国際法を無視して米国の利益をごり押しするのは、どう見ても「アメリカ・ファースト」の行き過ぎだ。しかも、これまでは麻薬や犯罪撲滅のためにベネズエラへの介入が必要という説明だったのが、会見でトランプ大統領が、ベネズエラの石油利権を取り戻すことを強調してしまった。

国益さえあれば軍事侵攻が正当化できると米国が言ってしまったのでは、ソビエトのウクライナ侵攻や、中国の台湾への干渉に文句を言えなくなってしまう。

それに、この軍事介入は本当に「アメリカ・ファースト」なのだろうか。実際にどう米国の「国益」に結びつくのだろう。

動機が原油だというのは、どうも辻褄が合わない。米国はシェールオイル・ガスのおかげで今や世界最大級の原油生産国となっており、ベネズエラの原油に頼る必要はない。それにベネズエラの原油は重質油で、精製施設や積み出し基地などのインフラは老朽化しており、過去の権益を回復するためには、何千億円規模の再投資が必要になる。どう見ても効率の良い案件ではなく、実際、当のオイルメジャーが、ありがた迷惑だと困惑している。

ネットでは、いや、ベネズエラが中国に原油輸出をしているから、そのサプライチェーンを断ち切るのが真の目的ではないか、と深読みする人もいる。でも、日量40〜60万バレル程度と見られるベネズエラの対中輸出は、中国の輸入量全体の2、3%に過ぎない。ベネズエラの重油（ビチュメン）が叩き売りされていて、中国の独立系精製所がそれを買っているという話はあるが、ベネズエラ切り離しが中国に大きなダメージを与えるとは考えにくい。

そこで私見だが、筆者が最も腑に落ちる説明は、キューバ移民の子であるマルコ・ルビオ国務長官が、熱心にベネズエラ介入をトランプ大統領に進言した、あるいはその決断を巧みに誘導した、という見方だ。侵攻後の記者会見でも、スピーチ原稿なしで臨んだのは中南米情勢を熟知しているルビオ長官だけだった。

ベネズエラからキューバには日量3万バレル程度の原油が輸出されている。ベネズエラにとっては数％だが、キューバから見ると、エネルギー需要の4、5割をベネズエラに頼っているのだ（米エネルギー情報局）。すでにキューバではベネズエラからの原油供給が減って停電が頻発しているが、マイアミなどのキューバ反体制派からすれば、この命綱を断てば、ハバナの現体制を崩壊に追い込むことができる、というシナリオが見える。

ロシア・ウクライナや中国、中東など他に重要な国際情勢が存在する中で、突如中南米問題にこれだけ肩入れするのは、ルビオ国務長官の個人的アジェンダ抜きには、考えられない。

トランプ大統領にとっては、経済政策への不満で支持率が4割未満に低下する中、今年の中間選挙をにらんで、政権浮揚の起爆剤が欲しいところだ。強いアメリカを誇示できるし、ラテン（ヒスパニック）系有権者の票も伸びるーールビオ長官からそう言われて飛びついたのではないだろうか。

でも、果たしてベネズエラ侵攻は選挙を有利にするだろうか。

たしかに、ラテン系有権者からの支持は高まるだろう。「スイングステート」7州（参考記事：【米大統領選】トランプ以外の候補者もクセが強い…「田舎出身エリート」「生意気なガキ」「庶民派のおっちゃん」が集結！）のうち、アリゾナやネバダなど一部ではその効果が出るかもしれない。でも、ラテン系有権者の多いフロリダやテキサス州はすでに共和党の地盤だし、これによって選挙戦地図が大きく変わるようには見えない。

むしろ、トランプ大統領のコア支持層であるMAGA（米国第一主義者）にとっては、ベネズエラ侵攻は理解し難いことだろう。コストのかかる他国への干渉などやらず、国内課題を優先するのがMAGAの理解する「アメリカ・ファースト」だった。裏切られたと感じる支持者もいるかもしれない。

マール・アル・ラーゴで作戦が開始された時、MAGAの次期後継者と見なされるJ.D.ヴァンス副大統領がその場にいなかったことを米国メディアが報じた。ソーシャルメディアでは、ヴァンス氏がルビオ氏主導の作戦から意図的に距離を置いたのだと見る向きや、これでトランプ氏の後継指名は、ヴァンス氏よりもルビオ氏が有力になったという観測など、様々な憶測が飛び交っている。

米国が他国の国家元首を軍事侵攻で拘束、自国に連れてきて裁くというのは、1989年12月のパナマ侵攻の前例がある。当時テレビ局記者だった筆者もパナマに飛んだが、バチカン大使館に逃げ込んだノリエガ将軍を投降させるため、米軍が夜通しヴァン・ヘイレンやガンズ・アンド・ローゼスのハードロックを耳をつんざく大音量で流し、煌々と照明弾を発砲し続けた。報道陣も眠れたものではなかったが、この時は事態は短期で収束した。

しかし、中米の小国であるパナマと、過去南米で最も繁栄したベネズエラでは、同じ中南米でも国の規模が全く違うし、対米感情も異なる。米国の運河利権の為に国が作られたパナマでは、対米関係について、人々は現実的で冷めている。自国の将軍が米国に拉致されたというのに、現地では「主権を侵害された」「ヤンキー帰れ」などという声が殆どといってよいほど聞かれず、驚いたことを覚えている。

一方、ベネズエラの場合、農民や低所得者層などマドゥロ政権の支持層には、強い反米感情を持つ人々も多い。トランプ政権は、政権移行が完了するまで米国がベネズエラを「運営する」と発言した。この介入が過去のベトナムやアフガニスタン、イラクのような泥沼になる構図ではないとしても、事態収拾が長期化すればするほどコストはかさみ、トランプ政権にとってはMAGA陣営の支持が離れるリスクがあるだろう。

トランプ政権下で拡大する格差

そもそもトランプ政権の支持率低下の背景には、AIブームで株価が上がっても、コア支持層の暮らしぶりが良くなるどころか、格差が拡大していることがある。

日本でも昨年はTOPIX指数が2割以上伸びて、久しぶりに日本株が世界の株式市場をリードした。株価が倍以上になった銘柄も60近くある。でも、「それがどうした、関係ねーよ」としらけた人も相当数いることだろう。株投資をやらない人が7割程度と、多数派だからだ。

裕福な人ほど株などの金融資産を多く持ち、今の資産価格高騰の恩恵を受けている。「株の学校ドットコム」による1万人アンケートでは、資産1000万円以上のグループでは投資経験者が45％いたが、500万円未満のグループでは、7割以上が投資未経験者だった。投資をやらない人の理由のトップが「投資する資金がない」ことだ。

米国でも同じで、年収10万ドル（約1500万円）以上の所得層では、その9割が株を保有しているが、3万ドルから8万ドルでは株保有者が半分程度に減り、5万ドル以下では3割に届かない。一方、誰が株を保有しているかで見れば、上位1割の超高所得者が、米国株式市場全体の7割を保有する（米連邦準備制度理事会データ）という極端な構図になっている。

格差をしめす「ジニ係数」は、日米とも過去最高水準。インフレに賃上げが追いつかない現状では、金融資産からの利子や配当収入を得られない人の生活は、さらに厳しくなる。

政権内部の矛盾と「迷走」リスク

そうした中、米国の最大都市ニューヨークでは、元日に「社会主義者」の市長が就任した。ゾーラン・マムダニ氏、若干34歳のウガンダ生まれのインド系ムスリム教徒。20代にはラッパー「ヤング・カルダモン」などの芸名で、インドの平たいパン「チャパティー」の歌など歌っていた変わり種だ。1年前まで無名だったのに、家賃値上げ凍結や、バスの無償化など「生活のしやすさ（affordability）」を前面に掲げ、ベテラン候補者を破って当選した。

左派ポピュリズムが「生活」を前面に打ち出して有権者の支持を集める中、トランプ政権も相互関税から食品を除外したり、住宅ローン軽減などの生活支援策を打ち出さざるを得なくなった。それでも医療保険の補助金が昨年で失効し、負担が急騰することもあって、消費者の不満は収まらない。一方、共和党の伝統的保守派は、低所得者救済を目的とする財政支出拡大を「リベラル」として嫌うので、トランプ政権の内部矛盾はさらに顕在化しそうだ。

ポピュリスト政権は、人気絶頂のスタート時点より、以前ほど「ポピュラー」でなくなる時が怖い。ポピュリズムとは、定義としてエリートを排除すること。専門家の代わりにイエスマンで囲まれた政治リーダーが人気回復のために暴走や迷走をするリスクがある。

ベネズエラ侵攻にトランプ政権が迷走を始めた印象を受けるのは、筆者だけだろうか。

