ホテル阪神大阪♡冬のグルメフェア♡スタンプラリーでお得に楽しめるチャンスも

ホテル阪神大阪の2階にある｢マルシェダイニング ネン｣は、2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)まで冬のグルメフェア｢野菜と楽しむウィンタービュッフェ＆苺にときめくデザートタイム｣が開催中です。季節の野菜を使ったお料理や旬の苺を使ったデザートなど約70種類が楽しめます。今回はホテル阪神大阪の｢マルシェダイニング ネン｣の試食会に招待されましたので紹介します。

シェフ渾身のひと皿

冬のグルメフェアでは、ホテル阪急インターナショナル、ホテル阪神大阪、宝塚ホテルのビュッフェレストランの3つのホテルで、“シェフ渾身のひと皿”が料理･デザートで登場します。

ホテル阪神大阪の“シェフ渾身のひと皿”は、｢牛肉のパルマンティエ風パイ包み焼き トリュフ 風味の茸ソース｣は、柔らかく煮込んだ牛肉とじゃがいものピューレをパイ生地で包み、香ばしく焼きあげたひと皿です。トリュフと茸のいい香りのソースがお気に入りです。

｢苺のヴァシュラン仕立て｣は、軽やかな口どけのよいメレンゲに、バニラアイスと甘酸っぱい 苺のソースが相性抜群な一皿。

和･洋･中のお料理

冬のグルメフェアでは、バラエティー豊かな和･洋･中のお料理が楽しめます。

シェフが目の前で仕上げ｢ライブメニュー｣は、出来たてが楽しめます。何皿も食べたくなる｢ビーフステーキ シャリアピンソース｣。

目の前で握ってくれる｢にぎり寿司｣、｢海老の天ぷら｣、｢蟹と玉子の餡かけラーメン｣もあります。出来たてがいただけるのは、嬉しいですね。

和･洋･中のお料理も種類豊富です。日本料理の｢寿司小鉢(鰻とトロロ・ミニちらし寿司)｣や｢野菜の巻き寿司｣ は、小ぶりなサイズ感がちょうどいい!

中国料理も種類豊富です。様々な種類が少しずつ楽しめるのもビュッフェの嬉しいポイントです。

(写真左上から時計回り)｢点心｣･｢黒酢香る酢豚｣･｢点心｣･｢茄子入り麻婆豆腐｣

点心もあるので、春巻き･ごま団子･焼売･水餃子 など 5～6種類が日替わりで楽しめます。

(写真左上から時計回り)｢白身魚と魚介のニューバーグ風｣･｢鶏肉のオーブン焼き シャスール風｣･｢ポーク･サレ ジュニエーブル風味のマルムラードソース｣･｢白菜のオーブン焼き バーニャカウダソース｣

西洋料理では、冬にぴったりなメニューがラインナップ。｢白菜のオーブン焼き バーニャカウダソース｣は、アンチョビとガーリックの香るバーニャカウダソースがおいしい!

野菜を楽しむカラフルオードブルもあります。

お皿にきれいに盛り付けて自分だけのオードブルプレートを作ってみてくださいね。

また、子ども連れには嬉しい｢キッズコーナー｣も新しく登場しています。

苺のデザート

デザートには、旬の苺のを使用したデザートが楽しめます。

｢苺クリームのシフォンケーキ｣はフワフワな食感!

(写真左上から時計回り)｢苺のパンナコッタ｣･｢ベリーのトライフル｣･｢苺クリームモンブラン｣･｢苺のムース｣苺づくしのデザートです。

見た目にインパクトのある｢苺大福風｣もおすすめです。また、自分でお好みの餡をいれて楽しむ最中もありました。アイスクリームを最中にいれてみるのもおすすめです。

追加料金でアルコールも楽しめる

アルコールは、別料金(+1,800円)で飲み放題になります。飲み放題プランを追加された方には、クラフトビールとお料理とのペアリングをぜひ楽しんで欲しいです。

｢JAPAN エール 香｣とは、パテ･ド･カンパーニュのペアリングがおすすめ。ほどよい酸味とコクのある味わいが相性抜群です。

｢Afterdark｣とは、苺とピスタチオのパリ･ブレストのペアリングがおすすめ。甘みと香ばしさを味わってくださいね。

いかがでしたか。｢3ホテル合同 ビュッフェスタンプラリー企画｣では、ホテル阪急インターナショナル、ホテル阪神大阪、宝塚ホテルの3つのホテルのビュッフェレストランを巡るスタンプラリーも開催中です。

2ホテル目は一般料金より20％OFF、3ホテル目は一般料金より30％OFFでお得に楽しめます。他にも、宿泊券やお食事券が当たるキャンペーンも開催中なので、詳細は公式サイトをご確認ください。

ぜひ季節の味わいをお好きなだけ楽しんでくださいね。

マルシェダイニング ネン 冬のグルメフェア｢野菜と楽しむウィンタービュッフェ＆苺にときめくデザートタイム｣

営業時間:ランチ11:30~15:00 ※90分制、ディナー17:00~21:30 ※120分制

料金：ランチ 大人 平日4,000円(税込)、土日祝4,500円(税込)

ディナー 大人 平日5,300円(税込)、土日祝5,800円(税込)

※お子様料金はホテルへお問い合わせください。

※ソフトドリンク飲み放題付き

※アルコール飲み放題は別料金

