アメリカの有力紙、ニューヨーク・タイムズは世界各地の旅行先の中で「2026年に行くべき52か所」を発表しました。日本からは長崎と沖縄が選ばれました。

ニューヨーク・タイムズは6日、「2026年に行くべき52か所」を発表し、1番目は東部フィラデルフィアなど各地で開かれるアメリカ建国250年の祝賀イベントを紹介したほか、日本からは17番目に長崎、46番目に沖縄を選出しました。

ニューヨーク・タイムズは長崎について、1945年の原爆投下でも市の中心部は壊滅を免れたと説明し、「核拡散の脅威が世界中に広がる中、旅行者が訪れる強い理由がある」と評価。

長崎駅周辺の再開発が終わり、「これまで以上に旅行者を受け入れる準備ができている」と推奨したほか、グラバー園や名物のミルクセーキを紹介しました。

沖縄については、2019年の火災で焼失した首里城が今年秋に再建工事を終える予定だと説明。そのほかにも3000個以上のランタンがあがる「琉球ランタンフェスティバル」や、伊江島で開かれるユリ祭りを紹介しました。

ニューヨーク・タイムズは「行くべき52か所」に去年は富山と大阪、おととしは山口を選んでいました。