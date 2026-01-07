法の支配は民主主義国の要諦であり、国際秩序を保つために欠かすことができない。それを踏みにじる国には毅然（きぜん）とした態度を示すべきだ。

トランプ米政権がベネズエラ攻撃に踏み切った。マドゥロ大統領を米国に連行して裁判にかけている。

他国への武力行使を禁じた国連憲章をはじめ、国際法に違反することは明白だ。

これについて高市早苗首相は5日の年頭記者会見で「民主主義の回復、情勢の安定化に向けた外交努力を進めていく」と述べるにとどめ、武力攻撃の是非に触れなかった。黙認したと受け取られても致し方あるまい。

高市氏は「自由、民主主義や法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきた」と日本の立場を強調した。米国の武力攻撃は、その基本的価値に反するのではないか。言及しなかったのは残念だ。

日本は実際に、法の支配による国際秩序の維持を訴え続けてきた。ロシアのウクライナ侵攻、中国による台湾などへの軍事的威圧を厳しく非難したのも、一貫した姿勢の表れである。

今回の米国の行動に口をつぐむ日本の姿は、ロシアや中国から見れば米国追随のご都合主義と映るだろう。

相手国次第で対応が異なる二重基準の国には、中ロの力による現状変更の試みを抑える力は持てまい。

日本は戦後、米国と足並みをそろえ、民主主義陣営の一員として歩んできた。安全保障を米国に依存する日本にとって、日米同盟は最も重要な2国間関係である。

高市氏が口を閉ざすのは、批判を嫌うトランプ大統領の不興を買うのを避けたいからかもしれない。

同盟国の日本に求められるのは、米国のためになることを直言する態度だ。真の友人の大事な役目である。トランプ氏に言うべきことを言わないようでは物足りない。

高市氏は首相就任直後に来日したトランプ氏と会談し、日米協力の重要性を再確認した。トランプ氏をもてなし、ノーベル平和賞に推薦するとまで踏み込んだ。

首脳同士の関係は歓心を買うだけでは強固にならない。必要なのは価値観の共有と相互信頼である。

ベネズエラ攻撃に対し、中ロは米国批判を強めている。対照的に先進7カ国（G7）の首脳の多くは明確な批判をしていない。米国との関係を考え、対応に苦慮する姿がうかがえる。

トランプ氏を国際協調の枠組みに引き留めたいG7各国にとって、正面から米国を批判しにくい実情はある。

それでも日本と欧州諸国が法の支配の重要性を米国に説き、自制を促すことは可能なはずだ。

日本は米国、欧州など民主主義国の橋渡し役を果たしたい。高市氏が春に予定するトランプ氏との会談でも重要な課題となろう。