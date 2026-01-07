JRÆî·§ËÜ¤«¤é²÷Â®¥Ð¥¹¡¡»ÔÅÅ¾è¤ê´¹¤¨¤è¤ê10Ê¬Ã»½Ì¡¡·§ËÜ»Ô¡¢13Æü¤«¤é¼Â¾Ú±¿¹Ô
¡¡·§ËÜ»Ô¤Ï»ÔÅÅ¡¦¿·¿åÁ°»û±ØÁ°ÅÅÄä¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÄ«¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤·¤è¤¦¤È¡¢JRËÈîÀþ¤ÎÆî·§ËÜ±Ø¤«¤é¿·»Ô³¹¤ÈºùÄ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò·ë¤Ö²÷Â®¥Ð¥¹¤ò13Æü¤«¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¡£JR¿·¿åÁ°»û±Ø¤«¤é»ÔÅÅ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤é¤¬»ÔÅÅ¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤À¡£2·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¤Ë¼Â¾Ú±¿¹Ô¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¡£»ÔÃæ¿´Éô¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ï¸áÁ°7¡Á9»þ¤Î´Ö¤Ë10ÊØ¡¢ËÈîÀþ¤Î·§ËÜ±ØÊýÌÌ¹Ô¤Îó¼Ö¤¬Æî·§ËÜ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¿åÁ°»û±ØÁ°ÅÅÄä¤Ç»ÔÅÅ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢ºùÄ®¤Ë¶á¤¤¿ÉÅçÄ®ÅÅÄä¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥ë¡¼¥È¤è¤êÌó10Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±¿ÄÂ¤Ï200±ß¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÈ¾³Û¡Ë¡£»ÙÊ§¤¤¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£»ÔÅÅ¤ÎÄê´ü·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹±¿ÄÂ¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤Ï20¡ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¡£·§ËÜÅÔ»Ô·÷¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Ø¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈî¸å¶ä¹Ô¤¬»¿Æ±¡¢³ä°úÊ¬¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï²÷Â®¥Ð¥¹¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï9Æü¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë