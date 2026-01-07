議会から不信任決議を受けて辞職した熊本県球磨村の前村長、松谷浩一氏（63）が、村長選（20日告示、25日投開票）に無所属で立候補する意向を表明した。辞職する際に不出馬を明言していた。人吉市で6日に記者会見した松谷氏は、一転して出馬を決めた理由を語った。

−立候補を決めた理由は

「昨年12月28日の後援会の集まりで、『村長選への出馬は考えていない』と報告させていただいた。その後、後援会や村民から、これまでの村政に対しての評価や、不信任決議の内容に納得がいかないことなど、さまざまなご意見をいただいた」

「2年前の前回村長選で1181人の村民の支援をいただき、2期目を任せていただいたことを重く受け止めている。政治家としての進退は、村民に最終的な判断をしていただきたい」

−出馬を決めた時期は

「1月4日に最終的な判断をさせていただいた」

−不信任決議を受けた辞職。村政に混乱を招かないか

「しっかりと議会と連携が取れれば、これまでよりもいい村政運営ができる自信はある」

−村議会、職員との関係改善をどのように図るのか

「議会、村職員との関係の改善が最大の課題。これまでの反省を踏まえて、（同時選で）新たに選ばれた議員としっかり対話する。副村長や教育長ら、職員と私とのつなぎ役の人たちにも自覚していただき、対応していく」

−どう村政を前に進める

「人口減対策が急がれる。観光と農業の振興、渡地区への道の駅整備を通じて村の大きな発展につなげる」

−4月から村営化される診療所の指定管理者が決まっていない

「村民に心配をかけないよう議会の了解を得て水面下で（交渉を）進めてきた。必ず4月1日に間に合うようにしていかなければいけない。自信はある」

□ □

球磨村長選には既に、いずれも無所属新人で元労働基準監督官の加納一郎氏（52）と、元県職員の大岩禎一氏（62）が立候補する意向を表明している。（古川剛光）