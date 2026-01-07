佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県弁護士会は6日、覚醒剤取締法違反（所持）の罪で有罪が確定した男性受刑者が、再審請求を検討していると明らかにした。公判で証拠とされた鑑定結果について、元職員による不正行為が行われた可能性があるとして、今後、有志の弁護団が、佐賀地検に証拠の鑑定人が元職員かを問い合わせ、再審請求をするか判断する。

弁護士会によると、受刑者は2017年11月に逮捕、起訴された。佐賀地裁と福岡高裁の控訴審では、覚醒剤の入った袋から受刑者のDNAが検出されたとする科捜研の鑑定結果が証拠に採用された。受刑者は「袋は自分のものではない」として無罪を主張したが、鑑定結果が決め手となり、地裁と高裁で有罪判決を受けたという。

県警は昨年9月、元職員による不正を公表。17年6月から7年超行われていたことを知った受刑者から、当時の弁護人に「私の事件で不正が行われているか調査してほしい」と連絡があったという。会見で出口聡一郎会長は「冤罪（えんざい）の可能性がある人が泣き寝入りしないようにしないといけない」と述べた。（才木希）