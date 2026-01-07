有田焼の今右衛門窯（佐賀県有田町赤絵町）で6日、新年の初窯出しがあった。窯主で色絵磁器の人間国宝の十四代今泉今右衛門さん（63）は、窯の炎が作り出した焼き上がりを確認し、「AIとの共存が進む現代、自然の力とどう共存するかがわれわれの仕事。まずは無事上がってほっとしている」と笑顔を見せた。

窯出ししたのは昨年12月22日から約32時間、まきをくべながら1300度以上にまで高めて本焼きをした約250点。このうち今泉今右衛門さん個人名での作品が約50点含まれる。

今年9月に東京・日本橋の百貨店で開く個展用に制作した「色絵雪花薄墨（いろえせっかうすずみ）墨はじき雪文蓋付瓶（ゆきもんふたつきびん）」は、高さ約60センチの大作。窯が得意とする「薄墨墨はじき」の技法をふた付きの大型瓶に用いるのは5年ぶりで、雪の結晶の幾何学的な美しさや雪が舞う様子を表現したデザインなどを一新させた。

今年は東京のほか、長崎市や北九州市など全国5カ所で作品展を開く予定。地元窯業界では昨年夏、白磁の人間国宝だった井上萬二さんが亡くなったが、今右衛門さんは「（人間国宝が）一人になったからと気負うことなく、新しいことへの挑戦を続けている姿を周りには見てもらいたい」と述べた。（糸山信）