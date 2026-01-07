俳優の平祐奈（２７）が１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）に出演することが分かった。主演の橋本環奈（２６）の親友役を演じる。

今作はヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは／橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。平が演じる堀田真理愛（ほった・まりあ）は湖音波のヤンキー時代の親友で、親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面を持つ。１６歳当時、湖音波とバイクで走行中に事故に遭い亡くなってしまう。湖音波が医師を目指すきっかけにもなった人物だ。

初のヤンキー役という平は「人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」と意気込んだ。

さらに「ヤンキーが医師になるという、設定から興味を引くストーリーで台本を読む手が止まりませんでした」という。「今回演じさせていただく真理愛にもご注目いただきたいですが、湖音波の成長物語をぜひ楽しんでいただきたいです。私自身も毎週の放送を楽しみにしていくので、みなさんも見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！」と呼びかけた。