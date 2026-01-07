¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤Ï¡ÖÊõÄÍÉ÷¡×¤Ç¡Èºë¶Ì¥Ç¥£¥¹¡É¤ò²Í¶õ²½¡¡Ì¾¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÌÀ¤«¤¹Ì¾ºî¤ÎÎ¢Â¦¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡¡±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¤Ç¿ô¡¹¤Î¡ÈÈþ¤·¤¤¿ÍÊª¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÄÓ¿¢°Ëº´É×»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤ä¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëºîÉÊ¤òÃ´Åö¡£´ûÀ®³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤Ê±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤Î´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤ò£µ·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ñÀÒ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¡¢¼Â¤ÏºîÉÊ¤Î²°Âæ¹ü¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤Ç¤¢¤ëÄÓ¿¢»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊ±Áõ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¡£ÍÆ»Ñ¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢³°·Á¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç·Áºî¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¡Öºë¶Ì¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÄÌ¹Ô¼ê·Á¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¡Öºë¶Ì¸©Ì±¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÁð¤Ç¤â¿©¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¡ª¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¡Èºë¶Ì¥Ç¥£¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÆÇ¤Ãµ¤¡×¤¬ºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÃúÇ«¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÇ¤Ãµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤¬¡Êºë¶Ì¤Ø¤Î¡Ë°¦¾ð¿¼¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ì¼ï¤Îº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¡ØºÇÄã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¿Í¤¬ºë¶Ì¸©Ì±¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡×¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤¤²Í¶õ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊõÄÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊõÄÍ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸·Á³¤È¤·¤ÆÌ´¤ÎÀ¤³¦¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¡ÊÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Î¡Ë¿Í¤¿¤Á¤¬ºë¶Ì¸©¤ÎÊý¤¿¤Á¤ò¤Î¤Î¤·¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ïµö¤»¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡ÖÊõÄÍÉ÷¡×¤ò°áÁõ¤ä¥á¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç»ë³Ð²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÂçÈ¿¶Á¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÄÓ¿¢»á¤Î¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î»Å»ö¤À¡£
¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÓ¿¢»á¤Ï¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ç¤â¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶°ìÀ¸¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´ßÊÕÏªÈ¼¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤äµ²±¤òËÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¸¶ºî¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡ÖÆ¬¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤Î²¿¤«¤ò´¬¤¤¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÓÌÚÀèÀ¸¤Î³¨¤Ã¤Æ¡¢¡ØÈ±¤ÎÌÓ¤È°ÛÊª¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤«¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤¶¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¼±¤¬·Á¾õ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼Â¼Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤ÄÀ¤³¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤ÎÆ¬¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤³¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö¿§¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¹ÓÌÚ»á¤Ï¶ËºÌ¿§¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤¬¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤ÏÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£ÄÓ¿¢»á¤â¤½¤³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡ÖÏªÈ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ñÈ´¤Ê¤³¤È¤¬À®¤êÎ©¤ÄÀ¤³¦¤Ï¡Ø¥â¡¼¥É¡Ù¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡Ø¥â¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ç³¹¤òÊâ¤¯¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬¹ÓÌÚÀèÀ¸¤ÎÌ¡²èÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë´ñÈ´¤µ¤È¡¢¼Â¼Ì¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë´ñÈ´¤µ¤Î°ÕÌ£¤È¤«µ÷Î¥´¶¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÏªÈ¼¤Î¡Ö¥®¥¶¥®¥¶¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¤â¹õ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±óÌÜ¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Èº®¤¶¤ë¡£¡Ø°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¸¶ºî¤Î´ñÈ´¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â»Ä¤·¤¿¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏªÈ¼¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦Àôµþ¹á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿§ºÌ¤òË¤«¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÔ½¸¼Ô¤À¤±¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥Æ¥£¥à¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÏªÈ¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¡Ø¥â¡¼¥É¡Ù¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤Î±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡ÖÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æºî¤ê¤¢¤²¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þÄÓ¿¢°Ëº´É×¡Ê¤Ä¤²¡¦¤¤¤µ¤ª¡Ë¡¡£±£¹£¶£°Ç¯£±·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¤Ç¿ô¡¹¤Î¡Ö¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¡ÖÊ¿À¶À¹¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ä¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀºÎî¤Î¼é¤ê¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊõÄÍÉ÷¡×¤Î¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹ª¤ß¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£