72歳俳優、約20年ぶりに乗馬での撮影に挑戦 コロッケとの初対面も回顧
俳優の松平健とコロッケが、7日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)コロッケ、松平健 ＝テレビ朝日提供
7日の放送には、異色のコンビ・松平とコロッケがそろって登場。黒柳のリクエストでコロッケはもちろん、松平もモノマネを披露する。
数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲だという2人。初めて会ったのは京都の撮影所で、コロッケは『暴れん坊将軍』の上様姿をした松平の衝撃的な行動を目撃したという。
昨年2月に両膝に人工関節を入れる大手術に挑んだコロッケ。松平は手術前後で舞台共演をしていたため、コロッケが頑張る姿を間近で見守っていたそう。一方の松平は72歳の今も激しい殺陣をこなし、昨年は20年ぶりに馬に乗っての撮影にも挑戦。松平の軽やかな身のこなしにコロッケも舌を巻く。
(左から)コロッケ、松平健 ＝テレビ朝日提供
7日の放送には、異色のコンビ・松平とコロッケがそろって登場。黒柳のリクエストでコロッケはもちろん、松平もモノマネを披露する。
数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲だという2人。初めて会ったのは京都の撮影所で、コロッケは『暴れん坊将軍』の上様姿をした松平の衝撃的な行動を目撃したという。
昨年2月に両膝に人工関節を入れる大手術に挑んだコロッケ。松平は手術前後で舞台共演をしていたため、コロッケが頑張る姿を間近で見守っていたそう。一方の松平は72歳の今も激しい殺陣をこなし、昨年は20年ぶりに馬に乗っての撮影にも挑戦。松平の軽やかな身のこなしにコロッケも舌を巻く。