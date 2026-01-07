桃月なしこ、“官能小説テーマ”作品のW主演に驚き「エロ売りしてないけど…」オファー時の心境【令和に官能小説作ってます】
【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで女優の桃月なしこがこのほど、都内で行われたドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：2026年1月7日スタート・毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：2026年1月7日24時30分より独占配信）の合同取材会に、ともにW主演を務めたお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実、そして監督の山口淳太とともに出席。桃月がオファー時の心境を明かす場面があった。
【写真】「エロ売りしてないけど…」官能小説ドラマのオファーに困惑した30歳女優
同ドラマは、実在する出版社・フランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑えるストーリー。個性豊かな官能小説編集部をまとめ上げ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を徳井、マンガ編集者を夢見るも思いもよらず官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを桃月が演じる。
脚本を読んだ感想を求められた徳井は、自身が官能系で活動していることを自負していると明かし「高校に入ると、いろんな中学から新しい人が入ってくるので、知らない人とコミュニケーションをとる時にエロ本を活用していたんです」と告白。「高校入って1発目の遠足で偶然リュックにエロ本を入れていて。遠足先の休憩時間にエロ本を出したところみんなが集まってきて、新しい友達と1つになれたんです」と振り返り、「そこからずっとエロとか官能的なところで、お仕事も変態みたいなキャラクターもありながらやらせてもらっていますし、タイトルを見た時点で『やらせてもらおう』と思っていました。しかも編集長なんて、官能小説のすべてを司るわけですから、こんなにありがたい役どころはないなと思いましたね」とコメントした。
桃月は「私は今作が地上波ドラマ初主演になるんですけど、地上波ドラマ主演は1つの目標でもあったので、まず主演でオファーをいただけたのがすごくうれしかったです」と喜びつつ、「ただタイトルがなにぶん『令和に官能小説作ってます』だったので『官能小説？どんな話なんだろう？』って。そもそも私は小説をあまり読まない上に、官能小説なんて触れてきたこともなかったので、タイトルだけじゃストーリーが想像できなくて。『もしかしてエッチな話なのかな？』『私、エロ売りしてないけど大丈夫かな？』なんて思いました」とオファー時の心境を吐露した。
加えて「実際に台本を読んでみたらエッチな話というよりは、お仕事に関するお話になっていて、真面目に、面白く、おかしく、ちょっとエッチなことをやっていたりする話になっているので、撮影自体はすごく楽しんでやっていましたね」と声を弾ませ、山口監督から「誰よりも下ネタワードが出たら大爆笑が聞こえてきて。それが桃月さんでした」と下ネタに対して桃月が誰よりも笑っていたことを暴露されると、桃月は「バラすのやめてください！まだ公にはしていないので（笑）」と笑顔を見せた。
また、互いの印象を聞かれると徳井は、桃井について「おじさんが下の世代に対してイラッとすることとかあるじゃないですか。正直、そういうことがあるだろうなとなんとなく思っていたんですけど、会ってみるとマジで優秀だし、現場の空気も考えてくれるし、一緒に仕事をする人として20以上、下ですけどすごく頼りがいのある人だなと思って、桃月さんは素晴らしいなと思いました」と絶賛。これに桃月は「照れますね」と頬を緩め、山口監督は「僕は現場で徳井さんのことを『編集長』って呼んでいて、桃月さんのことを『座長』って呼んでいました。それくらい引っ張っていってくれました」と舌を巻いた。
加えて、桃月の俳優としての可能性について尋ねられた徳井は「（自身は）俳優さんでもないのであまり大したことはわからないんですけど、俳優としての芝居もすばらしいですし、目線が広いというか、高いというか、割と全体を見られている人だなと。僕の動きとかセリフのところでも、『もしかしたら、このタイミングでこのセリフって言いにくくないですか？』と言ってくれたりして、いつか裏に回って何か作ったりもしそうだなと思うぐらい多彩な感じがしますね。お芝居だけじゃなくてすごく多彩な人なんだろうなと思いました。何のビジネスをやっても成功するだろうなと」とコメント。将来、桃月にどのように活躍してほしいか問われると「一大ホテルグループの女社長とか。アパを継ぐのは桃月なしこだと」と答えて会場の笑いを誘った。
一方、徳井の印象について桃月は「徳井さんって、私が芸能を始める前からずっと活躍されていて、テレビでも見ていた方でもあるので、最初は共演で、しかもW主演なんて恐れ多いな、どういうテンションで会話していったらいいんだろうって。どちらかというと恐怖でした（笑）。芸能人への話しかけ方がわからなくて、怖いからどうしようと思っていました（笑）」と打ち明けつつ「でも、本読みのときからすごく穏やかな方で、気を張らなきゃいけない相手じゃないなという空気感をすごく出してくださっていたので、撮影はすごくやりやすかったですし、お2人とも『引っ張ってくれていた』と言ってくださってましたけど、そういう立ち位置でいてもいいと思わせてくれたのは徳井さんだったので、器が大きい人で素敵でした」と語った。
さらに、自身の役との共通点を尋ねられると、桃月は「私は完全にオタク気質があるところは一致しています。私は元々オタクだったので、話し方とかもデフォルトが早口だった」と前置きし「他のドラマの現場だと『もう少しゆっくり話してみようか』と言われることが多かったんですけど、この現場に関しては『もう少し早口で』と逆に言われることが多くて。日頃、早口なので、そこは全然苦痛じゃなくて、むしろ『これくらいで喋ってもいいんですか』くらいのテンション感でやらせてもらってました」と回答。徳井は「玉川編集長もエロスに対して本気で真面目に取り組んでいらっしゃる人なんですけど」と説明し「僕も劇場とかでも下ネタみたいなことを言うんですけど、品のない下ネタと上品な下ネタってあると思うんで、ただただくだらない下ネタみたいなのは言わないようにしている。エロスや官能に対してのリスペクトみたいなのが非常にあるので、そこが共通点かなと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃月なしこ「エロ売りしてないけど…」
同ドラマは、実在する出版社・フランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑えるストーリー。個性豊かな官能小説編集部をまとめ上げ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を徳井、マンガ編集者を夢見るも思いもよらず官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを桃月が演じる。
脚本を読んだ感想を求められた徳井は、自身が官能系で活動していることを自負していると明かし「高校に入ると、いろんな中学から新しい人が入ってくるので、知らない人とコミュニケーションをとる時にエロ本を活用していたんです」と告白。「高校入って1発目の遠足で偶然リュックにエロ本を入れていて。遠足先の休憩時間にエロ本を出したところみんなが集まってきて、新しい友達と1つになれたんです」と振り返り、「そこからずっとエロとか官能的なところで、お仕事も変態みたいなキャラクターもありながらやらせてもらっていますし、タイトルを見た時点で『やらせてもらおう』と思っていました。しかも編集長なんて、官能小説のすべてを司るわけですから、こんなにありがたい役どころはないなと思いましたね」とコメントした。
桃月は「私は今作が地上波ドラマ初主演になるんですけど、地上波ドラマ主演は1つの目標でもあったので、まず主演でオファーをいただけたのがすごくうれしかったです」と喜びつつ、「ただタイトルがなにぶん『令和に官能小説作ってます』だったので『官能小説？どんな話なんだろう？』って。そもそも私は小説をあまり読まない上に、官能小説なんて触れてきたこともなかったので、タイトルだけじゃストーリーが想像できなくて。『もしかしてエッチな話なのかな？』『私、エロ売りしてないけど大丈夫かな？』なんて思いました」とオファー時の心境を吐露した。
加えて「実際に台本を読んでみたらエッチな話というよりは、お仕事に関するお話になっていて、真面目に、面白く、おかしく、ちょっとエッチなことをやっていたりする話になっているので、撮影自体はすごく楽しんでやっていましたね」と声を弾ませ、山口監督から「誰よりも下ネタワードが出たら大爆笑が聞こえてきて。それが桃月さんでした」と下ネタに対して桃月が誰よりも笑っていたことを暴露されると、桃月は「バラすのやめてください！まだ公にはしていないので（笑）」と笑顔を見せた。
◆徳井義実、桃月なしこは「マジで優秀」
また、互いの印象を聞かれると徳井は、桃井について「おじさんが下の世代に対してイラッとすることとかあるじゃないですか。正直、そういうことがあるだろうなとなんとなく思っていたんですけど、会ってみるとマジで優秀だし、現場の空気も考えてくれるし、一緒に仕事をする人として20以上、下ですけどすごく頼りがいのある人だなと思って、桃月さんは素晴らしいなと思いました」と絶賛。これに桃月は「照れますね」と頬を緩め、山口監督は「僕は現場で徳井さんのことを『編集長』って呼んでいて、桃月さんのことを『座長』って呼んでいました。それくらい引っ張っていってくれました」と舌を巻いた。
加えて、桃月の俳優としての可能性について尋ねられた徳井は「（自身は）俳優さんでもないのであまり大したことはわからないんですけど、俳優としての芝居もすばらしいですし、目線が広いというか、高いというか、割と全体を見られている人だなと。僕の動きとかセリフのところでも、『もしかしたら、このタイミングでこのセリフって言いにくくないですか？』と言ってくれたりして、いつか裏に回って何か作ったりもしそうだなと思うぐらい多彩な感じがしますね。お芝居だけじゃなくてすごく多彩な人なんだろうなと思いました。何のビジネスをやっても成功するだろうなと」とコメント。将来、桃月にどのように活躍してほしいか問われると「一大ホテルグループの女社長とか。アパを継ぐのは桃月なしこだと」と答えて会場の笑いを誘った。
◆桃月なしこ、徳井義実を絶賛「器が大きい人で素敵」
一方、徳井の印象について桃月は「徳井さんって、私が芸能を始める前からずっと活躍されていて、テレビでも見ていた方でもあるので、最初は共演で、しかもW主演なんて恐れ多いな、どういうテンションで会話していったらいいんだろうって。どちらかというと恐怖でした（笑）。芸能人への話しかけ方がわからなくて、怖いからどうしようと思っていました（笑）」と打ち明けつつ「でも、本読みのときからすごく穏やかな方で、気を張らなきゃいけない相手じゃないなという空気感をすごく出してくださっていたので、撮影はすごくやりやすかったですし、お2人とも『引っ張ってくれていた』と言ってくださってましたけど、そういう立ち位置でいてもいいと思わせてくれたのは徳井さんだったので、器が大きい人で素敵でした」と語った。
さらに、自身の役との共通点を尋ねられると、桃月は「私は完全にオタク気質があるところは一致しています。私は元々オタクだったので、話し方とかもデフォルトが早口だった」と前置きし「他のドラマの現場だと『もう少しゆっくり話してみようか』と言われることが多かったんですけど、この現場に関しては『もう少し早口で』と逆に言われることが多くて。日頃、早口なので、そこは全然苦痛じゃなくて、むしろ『これくらいで喋ってもいいんですか』くらいのテンション感でやらせてもらってました」と回答。徳井は「玉川編集長もエロスに対して本気で真面目に取り組んでいらっしゃる人なんですけど」と説明し「僕も劇場とかでも下ネタみたいなことを言うんですけど、品のない下ネタと上品な下ネタってあると思うんで、ただただくだらない下ネタみたいなのは言わないようにしている。エロスや官能に対してのリスペクトみたいなのが非常にあるので、そこが共通点かなと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】