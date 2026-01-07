創価学会と公明党の問題を取り上げる「フォーラム21」を創刊したことで学会から訴訟を乱発された乙骨正生氏が、23年9カ月にわたる戦いを振り返る。後編では内部関係者が語る公明党が自公連立に舵を切ったわけ、そして裁判官も断罪した創価学会の汚い攻撃が明かされる。【前後編の後編】

＊＊＊

【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」

元公明党委員長の矢野絢也氏は自著『乱脈経理 創価学会VS.国税庁の暗闘ドキュメント』（2011年・講談社）を上梓する前に『フォーラム21』（10年1月号）に登場した。国税調査の妨害に言及しつつ、政権参画の背景に税務調査が大きく影響した事実や、もともと池田大作氏には「天下取り」の野望があったこと、さらには池田氏の国会喚問阻止、日本共産党と創価学会との間で結ばれた共創協定の背景などなど、創価学会の裏面史、人間・池田大作の実像を赤裸々に語ってくれている。

昨年10月、自公連立を離脱し野に下った公明党

その中で矢野氏は政界から創価学会は撤退すべきだと主張しているが、自公連立政権を離脱したいまから見ても箴言だろう。

「政治から撤退すべきなんです。少なくとも衆議院からは撤退すべきです。300小選挙区をあけておけばいいんです。そして本当に民主主義を守り、庶民の味方になり、平和に貢献する人を政党を超えて応援すればいいんですよ。そうすればむきになって宗教活動と政治活動を同一視してまでやる必要もない」

同様に、かつて「公明党の指南役」とか「公明党の陰の国対委員長」などと呼ばれ、小沢一郎氏の側近としても知られた元参院議員・平野貞夫氏は、2019年から「創価学会と公明党を考える」と題する連載を執筆。公明党が非自民連立政権に参画した理由と背景、つまり、新進党の解体に手を染め、自公連立に傾斜していった理由に、創価学会と暴力団の関係を自民党の幹事長代理・野中広務氏に脅されたからだとする、公明党最高顧問・藤井富雄氏と山口組系後藤組の後藤忠政組長との「密会ビデオ」問題を指摘した。

さらに、公明党が自公連立を組んだ大きな動機として、創価学会の資金を守るためだったのではないかとも指摘している。公明党は、1998年の金融危機に際し、自民党と組んで金融早期健全化法の成立を期したことで、金融恐慌の危機から日本を救ったと強調している。しかし、金融危機へと繋がる住専危機の際、問題のある金融機関に政党や労働組合、宗教団体が資金を預けていたことが発覚。中でも創価学会の預金額が格段に多かったため、住専危機や金融危機での公明党の対応は創価学会の資金を守るためだったのではないかというものだ。

組織的犯行

創価学会・公明党と政界や自民党との関係の裏も表も知悉する矢野・平野両氏の『フォーラム21』での発言記事は、自公連立政権成立の真相・暗部に光を当てるものとなっていた。

そして『フォーラム21』は10年6月号に「池田大作宛て内容証明郵便が示すもの」と題して、後藤組長が池田名誉会長に宛てた内容証明郵便を紹介し、公益法人である創価学会と暴力団との濃密な関係を詳報した。

こうした記事を恒常的に掲載する『フォーラム21』は煙たかったのだろう、創価学会は『フォーラム21』と私を目の敵にした。

まずは『フォーラム21』の創刊と時期を同じくした02年3月に、私や取材協力者の携帯電話の通話記録を、NTTドコモの関連会社に勤務する創価大学OBの創価学会の男子部活動家が、やはり創価大学OBである創価学会青年部の最高幹部の指示によって盗み出すというNTTドコモ事件が発生した。

同事件は当初、警視庁が捜査し、被害者の調書まで作成したが、なぜか検察は立件を見送り事件は幕引きされた。だが、真相究明を求める刑事告発が奏功し、事件から2年後の04年になって事件は立件され、実行犯の男子部活動家が有罪となった。事件の真相解明のために私が起こした損害賠償を求める民事訴訟では、東京高裁が犯行は青年部最高幹部の「指示又は命令」による事実上の「組織的犯行」と認定し、損害賠償の支払いを命じた事実がある。

創価学会員だった

私は創価学会二世の家庭で育ち、創価中学ならびに創価大学を卒業している。それだけに後輩らを犯罪に走らせた創価学会の体質に強い憤りを覚えたし、山上徹也被告の安倍晋三元首相銃撃事件を契機に宗教二世らに対する深刻な宗教加害の実態が顕在化しているいま、その思いはさらに強くなっている。

そして創刊後に私と『フォーラム21』を襲ったのは、創価学会ならびにその関係者らによる訴訟攻撃だった。すでに創価学会は私に対して、和歌山県仏教会で行った講演での発言について名誉毀損だとして提訴していたが、さらに創刊から2カ月後の5月1日号（第5号）掲載の「立教開宗七五〇年の佳節に身延山・奥の院の前別当が脱税」なる記事を名誉毀損だとして提訴。それを皮切りに、向こう2年の間に創価学会そのものから『フォーラム21』記事への名誉毀損訴訟が2件、創価学会関係者からも2件の民事提訴と1件の名誉棄損罪での刑事告訴があった。また『週刊新潮』の創価学会関連記事へのコメントについて、新潮社との共同被告として2件の名誉毀損での提訴が相次いで起こされた。

当時、創価大学同窓の創価学会職員から「上層部は乙骨や『フォーラム21』などすぐに潰してやると息巻いている」との情報も寄せられており、02年9月の創価学会全国総県長会議では青年部長の迫本秀樹氏がこんな発言をしている。

「乙骨の正体を暴いた小冊子が発刊された。一読していただければ、いかにマスコミ人として基本ができていないか、イロハが身に付いていないかが分かる。いつどこでなどの5W1Hをふまえていない。この小冊子は、9月11日頃、各会館に到着予定で、壮年、婦人、教宣部、青年部で活用をお願いしたい。（中略）乙骨は、選挙のたびに信教と思想の自由を守る会などやってきた。今回も、不当な媒体（※筆者注『フォーラム21』のこと）となって選挙妨害をしてくる。しかし、発刊半年もたたない中で、今回名誉毀損で訴えられた。内容は、この3月に、身延久遠寺の坊主による脱税事件を学会が仕掛けたという出所不明の証言にもとづく紙面をつくった。さらには、国税に学会が圧力を掛けたようなことまでいっている。この男の妄想は常人の意識を超えている。1000万円の損害賠償で訴えた。創価学会がついに言論封殺に出てきたと言っているが、望み通り、とことん破折し、どんどん訴える。表舞台に立てなくなるまで叩きつぶす」

「極めて低俗的な表現で攻撃」

ゴキブリやハエでもあるまいし、そう簡単に叩きつぶされるわけにはいかないので私も全力で応訴したが、経済的にも物理的にも応訴の負担は小さくはない。幸い私は「叩きつぶされる」ことなく今日を迎え、その間の23年11月には創価学会の「永遠の師匠」（創価学会会憲）である池田大作三代会長の死去を見届けた。そして今年10月には創刊の動機となった自公連立政権の崩壊を目の当たりにすることができたことは幸いである。

ちなみに『フォーラム21』と創価学会の裁判の結果は、前記の5号記事は一審で『フォーラム21』が勝訴したが、二審で逆転敗訴。逆に46号（04年1月15日号）に掲載した記事「検証――新事実が明らかになった『東村山事件』」を巡る訴訟では一審で敗訴したが、二審では逆転勝訴した1勝1敗だった。また、学会関連の人物からの民事訴訟には敗訴したが、刑事告訴については不起訴となった。

そして、青年部機関紙『創価新報』に掲載された記事が私を誹謗中傷する名誉棄損に当たるとして訴えた裁判では、創価学会側に厳しい司法判断が出されている。同訴訟は創価学会の青年部長・男子部長・学生部長らが『創価新報』掲載の座談会記事で、私を「ガセネタ屋」「畜生にも劣るやつ」などと口汚く罵ったことについて起こしたものである。

11年3月には東京地裁、同年11月には東京高裁がともに、宗教法人創価学会と正木正明理事長（代表役員）・本多正紀『創価新報』発行人（副会長）・竹内一彦青年部長・佐藤芳宣男子部長・森山城昌学生部長らに55万円の損害賠償の支払いを命じることとなった。中でも東京高裁は、創価学会側の主張する真実性と真実相当性は一切認めず、発言は「言論の自由の範疇」だとする抗弁についても、《（本件各発言部分は）被控訴人（乙骨）の人格に対して極めて低俗的な表現で攻撃を加えるものである。本件各発言部分が言論の自由の範ちゅうにあるものとして許容されるものでないことは明らかである》（東京高裁判決）と斥けた。

下野した公明党と二世問題

この他、創価学会は自らを破門処分とした日蓮正宗の僧侶に対する名誉毀損事件で、06年には秋谷栄之助会長・青木亨理事長（代表役員）・原田稔副理事長（現会長）らの最高幹部が不法行為責任を認定され、損賠賠償の支払いを命じられている。税制上の優遇措置を受ける公益法人たる宗教法人でありながら、会長・理事長（代表役員）をはじめとする最高幹部が他者の人権を侵害する違法行為や不法行為で断罪されたのだ。その上、反省するどころか政権と一体化し、その政治的・行政的権力を背景に批判者や対立する人物や団体を抑圧しようとするようなことが、果たして許されることなのだろうか。

99年10月に成立し民主党政権の3年余を除く21世紀の四半世紀にわたって日本の政界を壟断してきた自公連立体制。一応その歴史に幕は下りた。

ところが、連立離脱から約1カ月後の11月15日、池田三代会長の三回忌の祥月命日であるこの日に開催した創価学会の全国総県長会議で、原田会長はこう言ったのだ。

「公明党はこのたび、『大衆とともに』との立党精神を貫き通し、大きな政治的判断を下しました。公明党の新たな挑戦を見守りながら、私たちも、いよいよの思いで広宣流布・立正安国の戦いにまい進していきたい」（聖教新聞：11月16日付）

これを受けて公明党の斉藤鉄夫代表も29日の全国県代表協議会において、「中道改革の旗を高く掲げ、与野党の結集軸として新たな地平を力強く切り開く」（公明新聞：11月30日付）と発言した。

創価学会・公明党としては「夢よ再び」ということなのだろう。そしてそれは、創価学会の集票力を紐帯としての政権奪取戦略に他ならない。

とはいえ、創価学会の集票力は05年の郵政選挙（第44回衆議院議員総選挙）における公明党比例区票898万をピークに減少を続け、24年の衆院選では596万票、25年の参院選では512万票と、500万票切れ目前にまで下落している。この512万票という得票数は、1964年に結党した公明党が初めて迎えた65年の参院選での全国区票510万票とほぼ同数。当時、自公の選挙協力はなかったので、おそらく実数としては当時のほうが多かったものと推測されるが、要は公明党は結党60年を経て元の黙阿弥に帰したのである。

しかし、創価学会・公明党が矢野元委員長の箴言を聞き入れない以上、宗教と政治の混乱は続く。そして山上被告への判決が迫るいま、宗教二世の被害問題も未解決のままである。

宗教と政治、宗教と社会に関する正確な情報の分析と発信の必要性は高い。『フォーラム21』は終刊するが、その意思を継いだ媒体やジャーナリストの登場を願うばかりである。

――前編【「創価学会・公明党」問題を追及した月刊誌が23年の歴史に幕 発行人が語る「自公連立」の暗部】では、「フォーラム21」の終刊を決めた理由が語られる。

乙骨正生（おっこつ・まさお）

ジャーナリスト。創価大学法学部に入学するも、後に創価学会を脱会し、創価学会・公明党の問題を追及。教団からの批判にさらされつつも、2002年に「フォーラム21」を創刊。公明党が与党を去った今年、終刊することを発表した。

デイリー新潮編集部