【経済指標】

【米国】

＊米非製造業PMI（12月・確報）23:45

結果 52.5

予想 52.9 速報 52.9



＊米コンポジッPMI（12月・確報）23:45

結果 52.7

予想 N/A 速報 53.0



【発言・ニュース】

＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・ＦＲＢ政策は中立金利の推定範囲内。

・インフレと雇用の進展を均衡させる必要性。

・減税・規制緩和・利下げで経済を活性化。

・ＦＲＢの二大責務に注視すべき。

・今後数週間でクリーンなデータが得られることを期待。



＊ミランＦＲＢ理事

金融政策が景気を抑制しているとし、２０２６年には１．００％超の利下げが必要になるとの見解を示した。「政策が中立水準付近にあるとは、かなり言い難い。現状は明らかに景気に抑制的であり、経済の足かせになっている」と発言。「今年は１．００％ポイントを大きく超える利下げが正当化されると考えている」と述べた。

