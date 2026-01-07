ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米非製造業PMI（12月・確報）23:45
結果 52.5
予想 52.9 速報 52.9
＊米コンポジッPMI（12月・確報）23:45
結果 52.7
予想 N/A 速報 53.0
【発言・ニュース】
＊バーキン・リッチモンド連銀総裁
・ＦＲＢ政策は中立金利の推定範囲内。
・インフレと雇用の進展を均衡させる必要性。
・減税・規制緩和・利下げで経済を活性化。
・ＦＲＢの二大責務に注視すべき。
・今後数週間でクリーンなデータが得られることを期待。
＊ミランＦＲＢ理事
金融政策が景気を抑制しているとし、２０２６年には１．００％超の利下げが必要になるとの見解を示した。「政策が中立水準付近にあるとは、かなり言い難い。現状は明らかに景気に抑制的であり、経済の足かせになっている」と発言。「今年は１．００％ポイントを大きく超える利下げが正当化されると考えている」と述べた。
