¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤â°ïºà¤¬¤½¤í¤¦¡£¹â¹»À¸¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï£±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£±¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò¸Ø¤ë»³Íü³Ø±¡¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¡¦ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í±¦ÏÓ¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê£²Ç¯¡Ë¤À¡£¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÖÅÄ¤¬£±£¹£´¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤«¤éÅê¤¸¤ëºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÍÆ°×¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÆ´¤ì¤ë£±£·ºÐ¤Ï¡Ö¹â¤µ¤ÈÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡×¡£ºòÇ¯¡¢½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï£±£¹²ó£²¡¿£³¤ÇÈï°ÂÂÇ£¹¡¢¼«ÀÕÅÀ£³¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£²£´ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÅê¼ê¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤ÆÎ×¤à¡£¸ÖÅÄ¼«¿È¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ò»ëÌî¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò½©¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é£±°Ì¤Ç¡£¤Þ¤ÀµåÂ®¤âÂÎÎÏ¤âÀÐ³ÀÁª¼ê¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Åê¼ê¤«ÂÇ¼Ô¤«¡£°ÊÁ°¡¢µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤¬ÏÀÁè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÂçÈ¾¤¬¡Ö¤È¤â¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥µ¥¤¥º¤ÏÌ¥ÎÏ¡£Åê¼ê¤ËÆÃ²½¤¹¤ì¤Ð¡×¡¢¡ÖµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¿ä¤·¡É¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¼ã¤ÆóÅáÎ®¤Ï¼þ°Ï¤ËÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÉÍÌÚ¡¡½Ó²ð¡Ë
¡¡¢¡¸ÖÅÄ¡¡ÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£²·î£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¸æ½ÉÄ®À¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þ¤ÏÀéÍÕÀ¾¥·¥Ë¥¢¤ÇÅê¼ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£»³Íü³Ø±¡¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹â¹»ÄÌ»»£³£²ËÜÎÝÂÇ¡££±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£±¥¥í¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï£³£²¥»¥ó¥Á¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£