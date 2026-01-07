２０２５年度のＪＲＡ賞が６日、発表された。（馬齢、所属は２５年時点）

最優秀３歳牡馬には皐月賞、有馬記念を勝ったミュージアムマイルが選ばれた。天皇賞・秋を制し、ジャパンＣでも２着と好走したマスカレードボール、日本ダービー馬クロワデュノールとの“三つどもえ”とみられたが、得票率約８６％と圧倒。唯一のＧ１・２勝の実績が、高く評価された。

昨年は報知杯弥生賞ディープインパクト記念（４着）から始動。モレイラ騎手との新コンビで挑んだ皐月賞で１番人気のクロワデュノールを破り、Ｇ１を初制覇した。日本ダービーは６着、天皇賞・秋は２着に敗れたが、暮れのグランプリで古馬を撃破。世代レベルの高さも見せつけた。

高柳大調教師は「たくさんの方々に認められ、このような賞をいただけたこと、大変光栄に思います」と感謝。今春はドバイ遠征も視野に入れており、「まだ明け４歳ですし、今後さらなる成長をしてくれると思いますし、期待しております」と決意を新たにした。

◆ミュージアムマイル 父リオンディーズ、母ミュージアムヒル（父ハーツクライ）。栗東・高柳大輔厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１０戦５勝。２５年の勝ち鞍は皐月賞、有馬記念（ともにＧ１）、セントライト記念・Ｇ２。２５年の総獲得賞金は９億１５２６万４０００円。馬主は（有）サンデーレーシング。