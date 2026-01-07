アメリカに拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が初めて出廷し、無罪を主張しました。

トランプ政権による軍事作戦については、アメリカ国内でも反対派と賛成派に分かれ衝突が起きているほか、国際社会からは非難の声が相次いでいます。

■拘束の大統領、初出廷で無罪を主張

「ベネズエラに手を出すな」

「マドゥロ大統領を解放しろ」

多くの人が押し寄せ、軍用車両が通るなど、緊迫した雰囲気に包まれたアメリカ、ニューヨークの裁判所。

「マドゥロ大統領の拘束を支持する人・抗議する人でにらみ合いが続いています」

5日、捜査官や武装した警備員に連れられ、裁判所に初出廷したベネズエラのマドゥロ大統領。麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていますが、アメリカメディアによると「私は無実で無罪だ」と、法廷では無罪を主張。

ベネズエラ マドゥロ大統領（アメリカメディアによる）

「拉致されてここにいる。今もわが国の大統領だ」

■民間人を含む少なくとも80人が死亡

突然、アメリカからの大規模な攻撃を受けた南米・ベネズエラ。

被害を受けた住人は…。

被害を受けた住人

「息子も命を落としかけました。こんなの納得いかない。あの日以来、泣き続けています」

今回の攻撃で、民間人を含む少なくとも80人が死亡しています。

■在住日本人「今後の混乱に対する不安が」

ベネズエラで暮らす日本人が、私たちの取材に応じました。

ベネズエラ在住の日本人

「低いバーンという音と、その前に飛んでいるヒューという音が聞こえて、その後は爆撃音が頻繁に続いた。（翌日の街は）通常であればにぎやかで人の動きも活発で車の通りも多いが、すごく静かで車の通りもほとんどなく、もちろん人通りもほとんどなく」

また、今回のアメリカの攻撃については…。

ベネズエラ在住の日本人

「賛否両論あるというのが事実。ただはっきり言えるのはSNSを見ていても、国外に出ているベネズエラ人はすごく喜んでいるという印象があったが、国内では今後の混乱に対する不安や、どうなっていくんだろうという探りの状態ではあるので、いつ何が起きてもいいように逃げられるように荷物はまとめてあります。貴重品だとか最低限の食料だったりとか」

国内での混乱に、不安をにじませました。

■大統領拘束めぐり反対派と賛成派が対立

トランプ大統領による軍事作戦の末、妻とともに拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領。

その拘束をめぐっては、アメリカでも“反対派”と“賛成派”が対立しています。

マドゥロ大統領の拘束“反対派”

「アメリカがベネズエラから手を引くように求めます。アメリカはベネズエラ国民の利益を考えてない。ただ石油と天然資源を欲しがっている」

マドゥロ大統領の拘束“賛成派”

「トランプ大統領がこの体制から自由になる手助けをしてくれたことに心から感謝しています。マドゥロ政権の解体と平和的な政権移行を望みます」

■ロドリゲス暫定大統領、米と協力する考え

マドゥロ大統領の拘束を受け、ベネズエラではロドリゲス副大統領が暫定大統領に正式に就任。

ロドリゲス暫定大統領

「2人の英雄、マドゥロ大統領と夫人が誘拐され、アメリカに人質として拘束されていることに心を痛めています」

「国家の安定と平和が脅かされている。この恐ろしい時にベネズエラを前進させることを誓います」

緊張緩和に向けて、アメリカと協力する考えを示しています。

■国連安保理で米に対する非難の声、各国から

今回の大規模な軍事作戦を受け、開かれたのは、国連安全保障理事会の緊急会合です。

国際社会から聞かれたのは、アメリカに対する非難の声。大規模攻撃を受けたベネズエラのモンカダ国連大使は…。

ベネズエラ モンカダ国連大使

「ベネズエラは、アメリカによるいかなる法的根拠も欠いた不当な武力攻撃の対象となった。（攻撃は）国連憲章の明白な違反だ」

アメリカに対し、不当な武力攻撃だと主張。さらに、身柄を拘束されているマドゥロ大統領と夫人の帰国を求めました。

ほかにも…。

中国 孫国連次席大使

「中国は、アメリカの一方的で違法ないじめに大変驚いており、強く非難します」

中国やロシア、ブラジルなど各国から国際法違反を指摘する声が上がりました。

一方で、アメリカのウォルツ国連大使は…。

アメリカ ウォルツ国連大使

「これは合法的な起訴状に基づく法執行活動だった。ベネズエラやその国民に対する戦争など存在しない」

正当性を主張しています。

■マチャド氏、トランプ氏に感謝を述べる

今回の軍事作戦を評価した人物は、ほかにもいます。

独裁色が強まるベネズエラで民主化を求める活動を続け、去年、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マチャド氏です。

アメリカ・FOXニュースのインタビューに対し…。

ベネズエラ 野党指導者マチャド氏

「1月3日は正義が独裁政治（暴政）を打ち負かした日として歴史に刻まれるでしょう。これはベネズエラの人々と私たちの未来にとって大きいだけでなく、人類・自由・人間の尊厳にとって非常に大きな一歩です」

今後への期待を示した上で、トランプ大統領への感謝の言葉も述べました。

一方、暫定大統領に就任したロドリゲス氏については「拷問・迫害・汚職・麻薬・人身売買を引き起こす中心人物です」と、厳しく批判。

現在、ベネズエラ国外にいるというマチャド氏は、なるべく早くベネズエラに戻るとしています。

強硬手段に踏み切ったトランプ大統領は、ベネズエラでは今後30日間、大統領選挙は行われないとの考えを示し、NBC単独インタビューに対し「国を健全な状態に戻さなければ、国民が投票することなど不可能だ」などと述べました。

