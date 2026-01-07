【トロント（カナダ）＝平沢祐】プロ野球の読売巨人軍からポスティングシステムで米大リーグのブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が６日、本拠地トロントで入団記者会見に臨み、「トロントに世界一を持って帰ってくるために、毎日、自分のできることを精いっぱい、全てを出し切ってプレーしたい」と意気込んだ。

「プロに入って付けたかった。ラッキーナンバーでもある」という背番号７のユニホームに袖を通した岡本選手。冒頭は英語であいさつし、「ゴー、ブルージェイズ」と言って笑顔を見せた。

ブルージェイズを選んだ理由について「すごく街がいい。強くて世界一になれるチーム」と説明し、「娘に（メジャー）３０球団のロゴを見せた時に、最初に『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズだった」と明かした。

自身については「体が丈夫で、バッティングが得意」とアピール。さらに、巨人時代は一塁手、三塁手としてゴールデン・グラブ賞を受賞したほか、左翼も守ることができ、「色んなところを守るのは好きなのですごく楽しみ」と語った。

また、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）については「（日本代表の）ユニホームを着て戦いたい気持ちはすごくある」と話し、出場意欲を示した。