1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に平祐奈が出演することが決定した。

参考：『ヤンドク！』橋本環奈、向井理ら登場のポスター公開 馬場徹＆納言 薄幸の出演も決定

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

橋本とは映画『奇跡』、連続テレビ小説『おむすび』（2024年度後期／NHK総合）で共演経験がある平が演じるのは、湖音波のヤンキー仲間でマブダチの堀田真理愛。親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面も。16歳当時、湖音波（橋本環奈）とバイクで走行中に事故に遭い亡くなってしまうという役どころだ。

あわせて、湖音波、麗奈（内田理央）、真理愛（平祐奈）のヤンキートリオを捉えたビジュアルも公開。撮影当日、平がクランクインし湖音波、麗奈、真理愛のヤンキートリオが現場に揃うと、インパクトあるビジュアルに現場スタッフからは笑いと歓声が飛び交った。さらに、撮影中は息ピッタリな掛け合いを見せたほか、合間の休憩中も特攻服姿で談笑する姿を見せるなど本物の“マブダチ”のような空気感で撮影が進んだという。

■平祐奈（堀田真理愛役）コメント・出演が決まった際の感想、意気込み湖音波の親友役ということでヤンキーになるのですが、今回が初めてのヤンキー役。物語にとっても主人公にとってもすごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした。人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！

・台本を読んでの感想ヤンキーが医師になるという、設定から興味を引くストーリーで台本を読む手が止まりませんでした。そして、登場するキャラクター一人一人が本当に魅力的で、“向井理さん演じる中田はこんな感じでしゃべっているんだろうな”、“吉田鋼太郎さんはテンション高そうだな”と、妄想しながら読んでいてもすごく楽しめました。実際のドラマではキャラクターたちがどういう風に生きているのか、すごく楽しみです。

・放送を楽しみにしている方々へメッセージ今回演じさせていただく真理愛にもご注目いただきたいですが、湖音波の成長物語をぜひ楽しんでいただきたいです。私自身も毎週の放送を楽しみにしていくので、みなさんも見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！（文＝リアルサウンド編集部）