ごちゃごちゃした部屋を片づけたくても、「どうせまたすぐ散らかるから、まいっか」とやる気がなくなった経験はないだろうか。そんな方に気づいてほしいのが、使わないのに捨てられないまま増殖し続ける「謎アイテム」の存在である。

特に年始は、福袋や新春セール、お菓子の「詰め放題」といったイベントが目白押しで、本来自ら選んだわけではないモノが勢いで家に入り込み、一気にモノが増えやすい時期でもある。片づけのプロによると、モノが多くても部屋がスッキリ見える家は、普段からこの「謎アイテム」を撃退しているという。

そこで、登録者数19万人の人気YouTube「イーブイ片付けチャンネル」運営者であり、書籍『1万軒以上片づけたプロが伝えたい 捨てるコツ』の著者・二見文直氏氏に、「片づかない家で増え続ける『謎アイテム』とその捨て方のコツ」について伺った。（構成／樺山美夏、ダイヤモンド社・和田史子）

家中にあふれる「なぜそこにあるのかわからない」モノたち

いくら片づけても片づいた気がしないと悩まれている方の家には、ある特徴があります。「なぜそこにあるのかわからないモノ」が、いたるところにあふれかえっているのです。

特に1月は、福袋のように「自分が欲しいと思ったモノではないアイテム」が家に入り込んだり、新春セールの勢いで「つい買ってしまったモノ」が増えたりしがちです。また、この時期によく見かけるのが、お菓子や雑貨などを袋いっぱいに詰め込む「詰め放題」です。詰め込む行為自体は楽しくても、結果的にいらないモノまで持ち帰ってしまうため、モノを急増させる原因になります。

あなたの家にも、次のような「謎アイテム」はありますか。

・大量にあって使いきれないハサミ、ペン類、クリアファイルなどの文具類

・福袋に入っていた、自分では選ばないような微妙なアイテム

・新春セールや100円ショップで買ったけれど使っていない「こまごましたモノ」

・袋詰めイベントなどで、得をしようと無理に詰め込んで持ち帰ったモノ

・どこかで衝動買いした置物、飾り、おもちゃ、ご当地グッズ

・ついでに買ったモノ、おまけでついてきたモノ

・いただいたからと、取っておいてある「隠れ不用品」

これらのモノはひと言で言えば「雑貨」です。買いやすいモノやもらいモノが多く、使わないのになぜそこに存在し続けているのかわからないため、僕は「謎アイテム」と呼んでいます。片づけが苦手な方にとって、謎アイテムはどう処分していいかわからないモノのナンバー1なのです。

「謎アイテム」は謎に増えていく

片づけの依頼者さんに相談すると、洋服や趣味のモノは「残す」「要らない」とすぐ判断できる方がほとんどです。ところが謎アイテムについては「そのへんのこまごました雑貨類」としか認識しておらず、具体的に何がどれだけあるのか把握できていません。

謎アイテムは自分で買ったモノもありますが、おまけで付いていたりと「勝手に増えていく」のが最大の特徴です。しかも大きさも形もバラバラなので、その辺に置いているだけで部屋がごちゃごちゃしてしまいます。いくら片づけても終わらない問題は、この謎アイテムを捨てない限り永遠に解決しません。

逆に言えば、謎アイテムさえ処分すれば片づけの終わりが見えてきます。どんなに捨てられない方でも、謎アイテムを何か一つ捨てると、不思議と芋づる式に手放せるようになります。1万軒以上のお宅を片づけてきた経験からも、依頼者さんが謎アイテムを手放せると、不用品処分の作業は一気に加速するのです。

迷わず捨てられるモノから「捨てる」に慣れる

最初に捨てるモノは何でもかまいません。ただ、エコバッグのように「あってもなくてもいい」中途半端なアイテムは迷いやすいため、最初の一歩にはおすすめしません。

まずは、壊れたり汚れたりしていて、誰がどう見ても使いものにならないモノから捨ててみましょう。それでも抵抗があるなら、謎アイテムよりもさらにハードルが低い「賞味期限切れの保存食や調味料」で捨てる練習をするのがおすすめです。

また、引っ越しのたびに運んでいるけれど一度も開けていない「謎の段ボール箱」も、使わないモノたちの住処です。何年も開封せずに置きっぱなしにしている段ボールは、依頼者さんのほうから「開けるのがこわいので、箱ごと捨ててください」と言われるケースがほとんどなほど、実は生活に必要のないモノなのです。

謎アイテムを手放すと「捨てスイッチ」が入り、他の不要品を捨てる意欲も湧いてきます。実際、これらを一掃した後に、服や食器なども一気に手放される方は少なくありません。新年に増えてしまった「謎アイテム」を早めに撃退して、スッキリした部屋を取り戻しましょう。