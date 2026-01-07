正確無比の左足がリーサルウェポンとなるか。パリ五輪代表レフティ、首都クラブで問われる真価
かつて東京ヴェルディに在籍していた実績があるからだろう。今オフ、京都サンガF.C.からFC東京への完全移籍が発表された時、山田楓喜は印象的なコメントを残した。
「FC東京のファン・サポーターのみなさまで、僕のことを最初は認めてくれない方もいるかもしれませんが、認めざるをえない活躍をするので楽しみにしていてください」
しかし、山田の心配をよそにファン・サポーターは歓迎ムード。ネット上には「こんな、勇気ある決断をされたのに、誰が認めないの？ マジ嬉しいです」「相当嬉しい補強」「俺らが認めない理由はなくない？」との反応が見られた。
１月５日の始動日、このことを本人に伝えると、「自分はX（旧ツイッター）をやっていないので反応が分からない」と意外な答が返ってきた。それでも、奥さんから情報は耳にしているという。
「『こう言われているよ』と伝えてもらっていて、温かく迎え入れてもらえているなと。期待に応えたい気持ちはありますが、そういう声をあまり気にせずにプレーしたい。そのほうが伸び伸びとやれて、自分の持ち味を発揮できます。まずは結果で示したいです」
左足のキックが持ち味のレフティは得点力アップの切り札的存在になるかもしれない。実際、本人も次のように意気込みを語っていた。
「セットプレーの得点を増やしたい。全員で繋ぐサッカーは自分にも合っている感覚があるので、その戦い方でエリア付近まで行ければ、そこから僕の左足は生きてくると思います」
正確無比の左足が、今季のFC東京を高みへ導くリーサルウェポンとなるか。パリ五輪代表レフティの真価が首都クラブで問われる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
