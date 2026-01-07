「まじでやめて」「ありえない」監督解任の名門、元指揮官が電撃復帰濃厚でネット騒然！「耐えられない」「暫定ならベスト」
イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッドは１月５日、ルベン・アモリム監督の解任を発表した。
その後任には、クラブのレジェンドで、かつて指揮を執ったオレ・グンナー・スールシャールの就任が濃厚のようだ。事情通のファブリツィオ・ロマーノ記者は６日、こう報じている。
「暫定監督就任を巡る前向きな交渉が進展中。オレはこの仕事に意欲的で、真剣な候補者として交渉は順調に進んでいる」
ノルウェー人指揮官の電撃帰還の報にファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「スールシャールて結果だけみてるやんまた」
「まじでやめて欲しいんだか」
「スールシャールはやばいで。テンションや勢いで勝てるほど、今のプレミアリーグの中堅、下位は弱くな。」
「またスールシャール期に逆行するのか耐えられないぞ」
「スールシャールを復帰させるなんてありえない。絶対にあってはならない。実現したらユナイテッドは今後20年は暗黒期のまま」
「スールシャールだけは違うまじで」
「スールシャール連れてくらいなら絶対アモリムのままで良かった」
「夏までの繋ぎでスールシャールはありだと思う アモリム解任で選手達がすごい不満持ってるっていう中でモチベーターとしては天才なスールシャールはうってつけだと思う」
「暫定ならベストな判断だと思う このタイミングで戦術なんて求めてない」
「なんかアモリムを解任してスールシャールにシーズン終了まで任せる方が最善手って頭になるフロントに失望しかけている」
意見は様々だが、果たして政権交代は実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
