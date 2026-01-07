　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は1万1332枚だった。

　TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比43ポイント安、TOPIX現物終値比31.44ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52050　　　　　-640　　　 11332
日経225mini 　　　　　　 52055　　　　　-635　　　181461
TOPIX先物 　　　　　　　　3507　　　　　 -43　　　 19229
JPX日経400先物　　　　　 31595　　　　　-430　　　　1690
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　-6　　　　 598
東証REIT指数先物　　売買不成立

