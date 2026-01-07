日経225先物：7日夜間取引終値＝640円安、5万2050円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は1万1332枚だった。
TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比43ポイント安、TOPIX現物終値比31.44ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52050 -640 11332
日経225mini 52055 -635 181461
TOPIX先物 3507 -43 19229
JPX日経400先物 31595 -430 1690
グロース指数先物 676 -6 598
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
