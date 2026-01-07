日本ハムの山崎福也投手（33）が6日、千葉・鎌ケ谷で自主トレを公開した。先発の柱として期待された昨季は7勝止まりで、シーズン中盤に中継ぎに配置転換。今オフは好物のお菓子やスイーツなどの誘惑を断ち、美ボディーをキープして再び先発投手として2桁勝利を目指すことを誓った。

冷たい風が吹き荒れる中で行われた自主トレ。軽いランニングやキャッチボールで汗を流した山崎は「寒すぎて風も強かった。その割には距離も投げられたので良かったです」と、すがすがしい表情で振り返った。

先発として期待されていた昨季は20試合に登板して7勝5敗、防御率2・27。勝利に恵まれず8月には2軍降格し、再昇格後は中継ぎへ配置転換となった。「ファイターズに入った時には先発という形で入ってきたので、その気持ちはブレずに思ってます」と、先発としての返り咲きを誓う。

復権へ、「甘い誘惑」に打ち勝つ。「僕、やっぱり甘いもの好きです。ケーキとかチョコレートも」と実は甘党だが、一年間ローテーションを守り抜くためには体重管理が重要となる。オフはトークショーに行けば控室にお菓子が用意されていたが、「食べないように食べないように」と摂生し、“美ボディー”を維持してきた。

オフには刺激もあった。昨年12月にソフトバンクを自由契約となった有原の加入が決定。同学年で、日大三（東京）時代は有原の広陵（広島）と10年の選抜甲子園準決勝で投げ合い、明大時代も東京六大学で競い合った盟友の加入に「本当、頑張らないといけないなと思っていますし、まずは自分のできることをやっていきたい」と先発ローテ争いに闘志を燃やした。

節目の通算1000投球回にもあと60回1/3に迫る。「チームとしては優勝、そこだけを目指していきたい。個人としては全ての数字でキャリアハイを残せるように」。甘さを捨てた先に、優勝の歓喜が待っている。（小渕 日向子）