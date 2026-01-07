見た目もタフさも欲張れる！デイリー使いにピッタリな【カシオ】腕時計をAmazonでチェック‼
タフで安心、おしゃれなデザイン!【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
G-SHOCKの、アナログ／デジタルのNewコンビネーションモデル。
メタルベゼルにはカジュアルなブルーを採用。 落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造など、
耐衝撃構造による必然のG-SHOCKらしいデザインに仕上がっている。
外部衝撃からモジュールを守る中空構造ケース、モジュール内にある重要部品の緩衝材保護、独特のケース・ベゼル形状により直接衝撃を緩和する全方向ガード構造で、落下衝撃に強い構造となっている。
日常生活はもちろん、不意の悪天候、水泳、スキンダイビングなどのアクティビティにも対応する気密構造を採用。
ボタンを押さなくて時計を傾けるだけでライトが点く便利な機能。特に暗いところで時刻などを確認するのに大変便利になっている。
