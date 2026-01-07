俳優の菅生新樹（26）が12月26日、都内で、主演を務めるテレビ東京系ドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」（8日スタート、木曜深夜0・30）の記者会見に出席した。

本作は「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思いながら人生を歩んできた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じ、“人の見た目”について考え直すオリジナルドラマ。テレ東ドラマ初主演となる菅生をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、「オリエンタルラジオ」藤森慎吾、瀬戸朝香ら総勢7人の豪華キャストが役衣装で登壇した。

見た目にこだわりのない主人公・石黒大和役を演じる菅生は、脚本を読み「今、ちょうど自分も悩んでいることだった」と胸を打たれたという。今後も役者として活動していきたいと考える中で「見た目と中身に凄い悩んでいた」と打ち明け、本作のテーマについても「自分に刺さった」と吐露。「セリフ1つ1つが凄く素敵」とし、大和を演じるにあたり「表情を凄く意識しました」と振り返った。

ドラマに関連し「見た目で得したことや損したこと」の話題になると、「周りが自分のことをどう思ってるのか分からないし、自分もどういう人物かあんまり分かっていない」と率直な思いを口にし、「どう思ってました？こいつ暗そうだなとか、明るそうだなとかありました？」と共演者陣に尋ねる場面も。剛力から「最初の印象は明るそうだなって思いました」と言われ、ほっとした表情を浮かべた。

また、見た目に気を遣うようになった大きなきっかけは「モテたいと思いだした時」だと告白。「中高生ぐらいなのかな？お風呂入る前にワックスつける練習をして、お風呂入って落として、もう1回出て…とかやってました」と赤裸々に語った。

誰もが容姿や内面に思い悩む瞬間があるからこそ、「“見た目”は人生の永遠のテーマのひとつではあるのかなと思う」と投げかけた菅生。「本当だったら避けたいような深いところにも触れ、監督や僕たちでドラマを作ってきた」とし、「1話を見て、素敵なものに仕上がっているという自信がある。とにかく1話を見てください。1話を見たら必ず2話が見たくなると思います」と力を込めた。