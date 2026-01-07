今泉佑唯「お母さんに見られない」“悩み”明かす 子どもは4歳 共演者は「いい意味じゃないですか！」
俳優の今泉佑唯（27）が、テレビ東京であす8日からスタートする木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』（毎週木曜 深0：30〜1：00）の記者会見に出席。「お母さんに見られない」という“悩み”を明かした。
【集合ショット】楽しみすぎる！笑顔で手を降る豪華出演陣
今泉は“損したこと”として「お母さんに見られない」と吐露。共演者から「いい意味じゃないですか！」との声が上がったが、今泉は「子どもと他のお子さんと遊んだりしてもお母さんだったんですねって言われるので」と悩んでいる様子だった。
同じく登壇した藤森慎吾から子どもの年齢を聞かれると、4歳であることを明かし、共演者からは「結婚しているのを知らなかった」「しっかりしている」と驚きや感心する声が聞かれた。
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
会見には今泉、藤森のほか、主演の菅生新樹をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、瀬戸朝香が出席した。
