藤森慎吾「結婚したかった」から始めたこと明かす 「これはいかんぞという危機感があって…」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、テレビ東京であす8日からスタートする木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』（毎週木曜 深0：30〜1：00）の記者会見に出席。「結婚したかった」から始めたことを明かした。
【集合ショット】楽しみすぎる！笑顔で手を降る豪華出演陣
藤森は、35歳を過ぎてから眉毛サロンや肌のケア、ジムに行き始めたことを紹介。「35を超えるまでは無頓着だったが、同じ代謝だと思ったら大きな間違い」と話した。
「周りの同級生がどんどん汚いおっさんになってきている」とし、「これはいかんぞという危機感があって、あと結婚したかったので」と理由を語った。共演者からは「お肌がキレイ」とほめられていた。
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
会見には、主演の菅生新樹をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香が出席した。
【集合ショット】楽しみすぎる！笑顔で手を降る豪華出演陣
藤森は、35歳を過ぎてから眉毛サロンや肌のケア、ジムに行き始めたことを紹介。「35を超えるまでは無頓着だったが、同じ代謝だと思ったら大きな間違い」と話した。
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
会見には、主演の菅生新樹をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香が出席した。