日本ハムの木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」の新年のスタートは、毎年恒例となっている「今年の漢字」です。選んだ漢字は「酣」（たけなわ）。2026年はリーグ優勝、日本一を目指し、チーム全体で盛り上がっていきます。

新年おめでとうございます。2026年、1回目の絵日記は誰も待っていないし、望んでもいませんが、毎年恒例の一年のテーマの漢字一文字です。

今年の漢字は「酣」です。僕の高校時代の校長先生に、「一年の計は元旦では遅すぎる。一年の計は大みそかで、元旦からスタートしなければならない」と教えられていたので、年末にいろいろと考えていたのですが、実は2026年はこれまでの積み重ねや継続しなければいけないことが多いなと感じていて、新しい一文字がなかなか浮かびませんでした。

そんなとき、クリスマスに金沢に行ったときに、石川ミリオンスターズの社長に教えていただいた「酣」という言葉の雑学を思い出しました。僕も宴会などで締めのあいさつを任されるときもあり、「宴も酣ですが…」を何度も使ってきましたが、その意味も漢字も知りませんでした。

「酣」とは、日本酒を造るときに「糖化」と「発酵」が行われて、泡がぶくぶくと立ち上がって一番盛り上がっている状態のことだそうです。それが転じて、物事の盛んな時や真っ盛りな時を指して使うことになったようです。

意味は少し違うかもしれませんが、チームもいよいよ仕上がる間近な状態にきていると思いますし、なによりも秋の祝勝会でおいしいお酒を飲みながら、オーナーか社長かCBOか分かりませんが、その会を「宴の酣ですが」と締めていただきたいと思います。