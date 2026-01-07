◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝で史上初となる2度目の3連覇を達成した青山学院大学。原晋監督は5区で特大の区間新記録を出した黒田朝日選手(4年)へのマラソンでの期待を語りました。

チームは3分24秒差の5位で迎えた5区、黒田選手が区間記録を1分55秒更新する驚異的な区間新記録で往路優勝を達成。勢いそのまま復路では一度も先頭を譲らず。往路・復路・総合記録と大会記録で栄冠を手にしました。

青学の強さについて原監督は「強い世代が抜けた後でも、ちゃんとその後を継ぐように強い選手が下から成長してきてくれる」と分析。また、「一人ひとりが『青学を勝たせる』思いを持って1年間取り組んでくれた。その諦めない思いが、最後に形になったかなと思います」と振り返りました。

黒田選手は昨年マラソンで2時間6分5秒を記録。これは初マラソン日本最高記録で、日本学生記録となっています。

原監督は、「箱根駅伝の強化が必ず日本マラソン界の強化につながると信じている」と力強くコメント。黒田選手には、「将来、2時間3分台で彼を必ず走らせます！」と期待を込めます。

2月には別府大分マラソンが控えているという黒田選手は、「ゆくゆくは世界で戦うことを目標にやっていこうと思っているので、一気に2時間3分台を目指すわけではないですけど、順を追って、徐々に力を上げていけたらいいと思っています」と答えました。