À¥¸ÍÄ«¹á¡ÈÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¤¢¤¹8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÌÚ¥É¥é24¡Ø¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§30¡Á1¡§00¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼ç±é¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢»þÇ¤Í¦µ¤¡¢º£ÀôÍ¤Í£¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£À¥¸Í¤Ï¡ÈÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡À¥¸Í¤Ï¡ÈÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÉÝ¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÉÝ¤¬¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£Æü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼þ¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ë¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡À¥¸Í¤Ï¡ÈÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÉÝ¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÉÝ¤¬¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£