フジテレビは7日、女優の橋本環奈（26）主演で12日にスタートする月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）の追加キャストを発表した。女優の平祐奈（27）が元ヤンキーの主人公の“マブダチ”として出演する。

平が演じる堀田真理愛（ほった・まりあ）は、橋本が演じる田上湖音波（たがみ・ことは）のヤンキー仲間で、親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面を持つ人物。16歳当時、バイク走行中に事故に遭って亡くなってしまい、湖音波が医師を目指すきっかけになった超重要人物だ。

橋本とは映画「奇跡」（2011年）、NHK朝の連続テレビ小説「おむすび」（24〜25年）で共演をしてきた平だが、ヤンキー役は役者人生で初。さまざまな作品で演技に磨きをかけてきた平が、ヤンキーをどのように演じるのかに注目が集まる。

平は「今回が初めてのヤンキー役。物語にとっても主人公にとってもすごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした」と意気込み。初めて腕を通す特攻服についても「凄く可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺しゅうされていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます」と胸を躍らせている。