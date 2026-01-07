菅生新樹、これからの役者人生に”悩み”「見た目と中身も含め、どうなりたいのか…」
テレビ東京であす8日からスタートする木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』（毎週木曜 深0：30〜1：00）の記者会見が都内のスタジオで開かれた。主演の菅生新樹をはじめ、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香が出席。菅生は自身の役者人生での“悩み”を語った。
【集合ショット】楽しみすぎる！笑顔で手を降る豪華出演陣
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。菅生は、見た目にこだわりのなかったが、ファッション雑誌『月刊NOA』に配属された主人公・石黒大和を演じる。
ドラマの脚本を読んでの印象について菅生は「いまちょうど悩んでことだったな」と言う。「僕が、これからも役者を続けていきたいと思う中で、人として役者として、見た目と中身にすごい悩んでいた。というか考えていた」と告白した。
「見た目も中身も含め人として役者として、どうなりたいのかなって考えていた」と話す。そんな時に今回のドラマの脚本を読むことになり、「まさにそういう内容というか、見た目と中身について、すごい深いところをテーマにした作品なんですよね。より自分に刺さった。台本に書かれている言葉がすごい素敵なんですよね」としみじみ。「なので、自分が演じる時には、言葉で語らない、語れない部分の表情を意識しました」と今作で演じる上で大切にしたことを語った。
