お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）が、ダブル主演するテレビ大阪ドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0・00、DMM TV、TVerで配信）の7日の初回放送を前に制作発表を行った。

官能小説編集部が舞台の異色ドラマで、徳井は編集長役。50歳で地上波連ドラ初主演となる。今年やりたいことを聞かれると「お寿司の学校に通いたい」と明かした。「以前から趣味でやっていて、学校に行ってみようとなった。寿司を握れるようになりたい。お店をやろうとかではないですが、ガチです」と語り、報道陣を驚かせた。寿司を始めたきっかけはユーチューブの企画で、キャンプに備えて握り始めた。視聴者の反応は上々だという。

「寿司の美しさは淫靡（いんび）でもある。美しさはいやらしさでもあると思います。そういうところで、このドラマからの刺激もありました。今年は“官能寿司”を握っていきたいと思います」。

冗談気味ながら、しっかりと作品のアピールも忘れなかった。

同じく主演の桃月なしこ（30）も初主演。「絶えず作品に出られるようにしたい」と抱負を述べた。

7話は全編ノーカット撮影だったといい、スケジュールがタイトな現場には緊張感が走った。桃月は「台本を見て、見間違いかと思った。少しでも噛んだら終わり。スタッフも演者も緊張感が半端なかった」と回想。徳井は「人の出入りが激しい中でのワンカットなんです。でも思ったより撮り直しはしなかったです。7話は凄く楽しみですね」と太鼓判を押した。

山口淳太監督は「かなり挑戦的なドラマ。置きにいっていません。これぞ深夜ドラマというか、深夜ドラマならではの面白さを詰め込んだ作品」と手応えを口にした。