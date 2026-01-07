「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

クラシック戦線を占う新春の登竜門。今年は１勝馬がひしめく混戦模様だが、世界を知る名手も認めたポテンシャルの持ち主・アルトラムスがその真価を発揮する。

デビューは１１月の京都内回り８Ｆ戦。１７頭立ての多頭数のなか、中団の馬込みで折り合って脚をため、残り２Ｆ過ぎからスパート。飛ぶような走りで一気に加速し、内でロスなく立ち回った逃げ馬をあっさりとらえ最後は３馬身突き抜けた。手綱を取ったレーンが「手応えも良く直線は脚を見せてくれた。レース中のマナーも正しくいい馬です」とセンスの高さ、非凡な決め手を称賛した。

新馬戦前は歩様の硬さを心配していたという担当の奥村助手は「レースはこちらが思っていた以上の強い走りでした。ジョッキーも褒めてくれたぐらいですからね」とうれしそうにほほ笑む。今回は岩田望への乗り代わりだが、不安は皆無だ。同騎手がデビューした１９年以降、野中厩舎の騎手別勝利数で最多２７勝を挙げる黄金タッグ。勝負ジョッキーの起用に、同助手も「操縦性も高い馬。全く心配ないです」と全幅の信頼を寄せる。

１週前には栗東ＣＷで６Ｆ８１秒７−３７秒１−１１秒５で自己ベストをマーク。「柔らかみがあって、心肺機能も上がっていると思います」と奥村助手は上積みを強調する。新馬勝ちした京都のマイルで、内回りから外回りへコースは変わり、この馬の決め手がより生きる。無傷の連勝で重賞獲りへ。ここは通過点にする。