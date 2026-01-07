橋本環奈＆内田理央＆平祐奈、ヤンキー座り＆メンチ切りの“衝撃ビジュ” 平は人生初の特攻服に「普段着にできちゃいそう」【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務める2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）に俳優の平祐奈の出演が決定。湖音波（橋本）、麗奈（内田理央）を含めた“マブダチ”三人組のヤンキー時代のビジュアルも公開された。カラフルな特攻服に身を包み、ヤンキー座り＆メンチ切りをキメた衝撃的なビジュアルとなった。
【写真】「夜露視来！」特攻服を着こなす平祐奈
バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
平が演じる堀田真理愛（ほった・まりあ）は、湖音波のヤンキー仲間でマブダチ。親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面も。16歳当時、湖音波とバイクで走行中に事故に遭い亡くなってしまう。
撮影当日、平がクランクインし湖音波、麗奈、真理愛のヤンキートリオが現場に揃うと、インパクトあるビジュアルに現場スタッフからは笑いと歓声が飛び交った。さらに撮影中は息ピッタリな掛け合いを見せたほか、合間の休憩中も特攻服姿で談笑する姿を見せるなど本物の“マブダチ”のような空気感で撮影が進んだ。
■平祐奈コメント
―― 出演が決まった際の感想、意気込みを教えてください
「湖音波の親友役ということでヤンキーになるのですが、今回が初めてのヤンキー役。物語にとっても主人公にとってもすごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした。人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」
―― 台本を読んでの感想を教えてください
「ヤンキーが医師になるという、設定から興味を引くストーリーで台本を読む手が止まりませんでした。そして、登場するキャラクター一人一人が本当に魅力的で、“向井理さん演じる中田はこんな感じでしゃべっているんだろうな”、“吉田鋼太郎さんはテンション高そうだな”と、妄想しながら読んでいてもすごく楽しめました。実際のドラマではキャラクターたちがどういう風に生きているのか、すごく楽しみです」
―― 放送を楽しみにしている方々にメッセージをお願いします！
「今回演じさせていただく真理愛にもご注目いただきたいですが、湖音波の成長物語をぜひ楽しんでいただきたいです。私自身も毎週の放送を楽しみにしていくので、みなさんも見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！」
