¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û»³ºêÊ¡Ìé¤¬Ä©¤àÆóÅáÎ®¤ÎàÉÔÌÇµÏ¿á 2027Ç¯¤«¤é¥»¤âDHÀ©¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡×
¡¡ÆóÅáÎ®¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£¶Æü¤ËÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤ÎÆó·³»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢µåÃÄ¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡áÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤Î¸ü¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢»³ºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤ò¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥í¡¼¥Æ³ÎÊÝ¤ËÈáØÈ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡Ö°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä°ÂÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡»³ºê¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÆüÂç»°¹â»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç£±Âç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤âÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÎ®Àï¤òÃæ¿´¤Ë¹ªÂÇ¤òÈäÏª¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¸òÎ®Àï£µÇ¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¡Ê£²£°£²£±¡Á£²£µÇ¯¡Ë¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êºÇÄ¹¥¿¥¤µÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â£Ä£ÈÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Ñ¤Î£²µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿»³ºê¤Ï¥×¥í£±£±Ç¯¤Ç£°ËÜÎÝÂÇ¡£ÌîË¾¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¶È¡ÊÅê¼ê¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸òÎ®Àï¤Î¡Ë£¶Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡££¶Ç¯ÂÇ¤Æ¤Ð¡Êµå³¦Ã±ÆÈ¤Î¡Ë£±°Ì¤Ç¤¹¤·¡£¡ÊÂÇ·â¤Î¡ËÎý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ÄÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡ºò½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½Õ¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â»³ºê¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤È¤«¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢ÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£