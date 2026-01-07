受賞馬選考委員会が６日、東京都港区のＪＲＡ本部で行われ、フォーエバーヤングがダート馬として初めて年度代表馬の座を手にした。他に最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホース馬のタイトルも獲得。昨年は２月のサウジＣで海外Ｇ１初制覇を飾り、秋のＢＣクラシックを日本調教馬として初めて制した快挙が評価された。なお、授賞式は２６日に都内ホテルで行われる。

世界の頂点に立った実力馬が、再び歴史の扉をこじ開けた。長い日本競馬史において史上初めてダートを主戦場とするフォーエバーヤングが年度代表馬に選出された。他に最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダート馬の座も射止め、文句なしの３冠受賞となった。

２５年はまさに世界を制した一年だった。世界最高賞金を誇る２月のサウジＣでロマンチックウォリアーを破り海外Ｇ１初制覇。最大の目標だった秋のＢＣクラシックはダート王国アメリカの牙城を突き崩し、日本調教馬として史上初めて勝利。歴史を塗り替えた。

日本での出走は交流重賞の日本テレビ盃（１着）のみ。対象年にＪＲＡのレース未出走馬が年度代表馬になったのは９９年度のエルコンドルパサーに次ぐ２例目となった。矢作師は「大変光栄に思います。ＪＲＡでの出走がないなかでのこのような賞をいただけたことは、彼が成し遂げたことの偉大さの証明だと思います。また、厩舎として続けてきた挑戦も評価されたことが大変うれしいです」と胸を張った。

３歳時は次点に泣いたが、今回は記者投票２４８票中２２６票と圧倒的支持を集めて選出。所有する（株）サイバーエージェント会長の藤田晋氏も「オーナーとして年度代表馬を受賞する日が来るとは夢にも思っていませんでした。たくさんの人の尽力のおかげであり、私は何もしていませんが、今後フォーエバーヤングに恥じない馬主でありたいと思います」と喜びのコメントを寄せた。

今後は、昨年と同様に連覇の懸かるサウジＣ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）から始動し、昨年３着に敗れたドバイワールドＣ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）でリベンジを狙う。主戦の坂井は「２０２５年の彼の走りは年度代表馬にふさわしいものだったと思います。フォーエバーヤングにふさわしい騎手となれるよう、これからも精進していきたいです」と意気込む。名実ともに日本競馬の“顔”となった人馬が、再び世界に強さを証明する。