¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¤ÇºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê£´£³¡Ë¤¬ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£²ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸µ»ÔÄ¹¤¬Å¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¸µ·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔµÄ¤Î³¤Ï·º¬ÆÆ»á¡Ê£·£¸¡Ë¡¢¸µÁ°¶¶»ÔµÄ¤ÎÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¾®Àî»á¡¢¿·¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê£´£°¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÇÇÀ¶È¤Î郄¶¶ÁïºÈ»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î£µ¿Í¡£Åö½é¤ÏÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦·²ÇÏ¤Ç»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¡¢¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Î»ÔµÄ¤é¤¬¿ä¤¹´Ý»³»á¤Î°µ¾¡¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾®Àî»á¤Î»Ù»ý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³ËÜÃÎ»öÇÉ¤ÈÃæÁ¾º¬ÇÉ¤Î¹Â¤¬¤¢¤ë¡£É½¸þ¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ´Ý»³»á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÊµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁªµó¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¡£¾®Àî»á¤ÎÁ°Ç¤¤Ç£³´ü£±£²Ç¯Æ±»Ô¤Î»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÎ¶»á¤À¡£Ä¹Ç¯¡¢Á°¶¶¤Î´éÌò¤òÌ³¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ë¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¾¤·Áª¤ÇÎ©¸õÊä¤¬ÀÚË¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼é·ÏÀªÎÏ¤Î°ìËÜ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢»³ËÜ»á¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀË¤·¤à»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÆ±»á¤Î·ÈÂÓ¤ÏÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸µ»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤òÁ°¶¶»ÔÌ±¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¤¦¤í¤¿¤¨¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¡¢±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ÔÌ±¤Î¿´¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¡ÖÀ¯ºö¤ò¸ì¤ë¤Ù¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ´¤òÁª¤Ö¤Ù¤Áªµó¤¬¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¼óÄ¹¤Î¥ß¥¹¤È¼Õºá¤òµö¤¹¤«µö¤µ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢°ì¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£°Â°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷À»ÔÄ¹¤Ï¼Õºá¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃÏÆ»¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¿Í¤Î¸õÊä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¸îÁ÷Á¥ÃÄ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÁªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤½¤ÎÁ¥ÃÄ¤¬Ï¢¹ç´ÏÂâ¤È¤·¤Æ¼óÄ¹¡Ê¾®Àî»á¡Ë¤ò¹¶·â¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤éÃ¡¤«¤ìÂ³¤±¤¿½÷À»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ðÉ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢»ÔÌ±¤Î¿´¤Î¤Ò¤À¤¬Ì¿±¿¤ò°®¤ëÁªµó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬»ÔÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤è¤¦¤¬¡¢»ÔÀ¯¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¡Ö»ÔÌ±¤Î·ëÏÀ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬´¶¤¸¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤À¯¼£¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦µ§¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£