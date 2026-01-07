日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、同学年で高校時代からのライバルでもある有原航平投手（３３）の加入を歓迎した。この日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。先発枠を争う強力なライバルからも見て学ぶ姿勢を示し、投打に高い目標に掲げた。

今オフ、球団の動きを象徴する３選手は全員同学年だった。有原に加え、トレードで阪神から島本、ヤクルトを戦力外となった西川が加入。「同級生増えたなって。この年で３人増えるってなかなかない」と笑った。特に有原とは、高３だった１０年センバツ準決勝で投げ合った縁もある。

明大時代も、早大の有原としのぎを削った。ともにドラフト１位でのプロ入りと共通項も多い。「まず、びっくりしました。まさか一緒のチームになるとは思ってなかったので。個人的に話のしやすい仲間というか友達だった。久々に会っていろいろ話もしたいですし、いろいろと見て、僕自身も学べるところは学びたい」と歓迎。先発争いは厳しさを増すが、自身を高める教材とするつもりだ。

今オフは筋トレも精力的に行い、体重も２キロ増。取り組んできた球威、球速アップにも手応えを感じている。打者としてもセ・リーグにＤＨ制がない最終年となる交流戦で、６年連続安打の新記録がかかる。「２ケタ勝利、イニングもキャリアハイを残せるようにやっていきたい。バッターとしては６年連続ヒットがかかっているので、達成すればもう抜かれることはないと思うので、そこを意識してやっていきたい」。ライバルの加入も追い風に、高い目標へ向かっていく。（山口 泰史）