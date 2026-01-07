女優の平祐奈が１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（橋本環奈主演、月曜・後９時、初回３０分拡大）に出演することが７日、発表された。

橋本演じるヤンキーの田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療ドラマ。平が演じるのは湖音波のヤンキー時代の親友で、湖音波が医師を目指すきっかけになる人物。つまり物語の鍵を握る超重要人物を演じることになる。

平と橋本は映画「奇跡」（２０１１年）、２４年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」でも共演し、気心が知れた間柄。ヤンキー役に初挑戦の平は「すごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした。人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。『全国制覇』とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」と意気込んでいる。

物語についても「登場するキャラクター一人一人が本当に魅力的で、『向井理さん演じる中田はこんな感じでしゃべっているんだろうな』『吉田鋼太郎さんはテンション高そうだな』と、妄想しながら読んでいてもすごく楽しめました。実際のドラマではキャラクターたちがどういう風に生きているのか、すごく楽しみです」と声を弾ませた。視聴者には「見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！」と呼びかけた。